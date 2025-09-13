الزام ارتباط با جامعه و صنعت برای تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیصد و شصت‌ودو مین جلسه هیئت عالی جذب به ریاست محمدعلی کی‌نژاد و با حضور حجت الاسلام والمسلمین ذبیح‌زاده دبیر و سایر اعضای هیئت عالی جذب در دانشگاه دفاع ملی برگزار شد.

محمدعلی کی‌نژاد رئیس هیئت عالی جذب ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع)، هفته وحدت را به حاضرین و جامعه دانشگاهی تبریک گفت. سپس دبیر هیئت عالی جذب، ۷ پرونده متقاضیان ماده ۱۵ را مطرح و مورد تأیید قرار داد.

در ادامه جلسه، اعضای هیئت عالی جذب صلاحیت اعضای هیئت‌های اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی متعددی از جمله دانشگاه امام خمینی، پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی، جهاد دانشگاهی، صنعتی امیرکبیر، کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، شهید بهشتی، علوم پزشکی مختلف و سایر مراکز مرتبط را تأیید کردند.

سپس سرتیپ دوم مهربان، دبیر هیئت مرکزی جذب نیروهای مسلح، گزارش جامعی از عملکرد این هیأت از بدو تأسیس ارائه داد.

وی به تدوین و تصویب آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط مرتبط اشاره کرد و افزود: در سال گذشته ۱۰۶ پرونده بررسی و ۵۹ پرونده در دست بررسی است. همچنین ترکیب اعضای هیئت علمی نیروهای مسلح شامل ۸.۵٪ استاد تمام، ۲۱.۲۵٪ دانشیار، ۶۱.۲۵٪ استادیار و ۹٪ مربی است. ‏

وی پیشنهاد بارگذاری مصوبات هیئت مرکزی جذب نیروهای مسلح در سامانه‌های وزارتین را مطرح کرد.

در پاسخ، حجت الاسلام والمسلمین ذبیح‌زاده دبیر هیئت عالی جذب به مشکلات موجود در بارگذاری این مصوبات اشاره و بر ضرورت بازنگری تأکید کرد.

رئیس هیئت عالی جذب نیز یادآور شد: در اسناد از واژه «کمیسیون» استفاده شده که باید به «هیئت اجرایی جذب» اصلاح شود و در انتخاب اعضای این هیئت‌ها به تنوع تخصصی و مدیریتی توجه ویژه شود.

در بخش دیگری از جلسه، مکاتبه وزارت علوم درباره الزام ارتباط با جامعه و صنعت برای تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین حجت الاسلام والمسلمین ذبیح‌زاده توضیحاتی درباره تبصره ۳ ماده ۶ ارائه داد و مقرر شد صدور احکام اعضای هیئت اجرایی جذب کماکان توسط رئیس هیئت عالی جذب انجام شود.

وی تأکید کرد: احکام ماده ۱۵ پس از ابلاغ رئیس هیئت عالی جذب، حداکثر ظرف ۷ روز به متقاضیان ابلاغ شود.

همچنین مقرر شد جلسه‌ای با حضور دبیر هیئت عالی جذب، رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نماینده سازمان امور اداری و استخدامی برای اعلام مجوز فراخوان ۲۲ وزارت بهداشت برگزار شود.

در پایان، محمدصادق ضیایی دبیر هیئت مرکزی جذب دانشگاه آزاد اسلامی از اتمام فراخوان جدید در تاریخ ۱۰ شهریور و آغاز امور اجرایی طبق تقویم اعلام‌شده گزارش داد.