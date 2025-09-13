به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان خرمدره با تأکید بر اهمیت این شهرستان در معادلات توسعه استان اظهار داشت: خرمدره با مساحتی حدود ۴۷۰ کیلومتر مربع، کوچکترین شهرستان استان زنجان است اما از نظر موقعیت ارتباطی و ترافیکی، وجود آثار تاریخی، منابع انسانی و مشارکت اجتماعی جایگاه ویژهای دارد.
وی با بیان اینکه قدمت برخی آثار تاریخی این شهرستان به هزاران سال قبل از میلاد میرسد، افزود: مشاهیر و شخصیتهای علمی و فرهنگی بزرگی از خرمدره برخاستهاند که نام این شهرستان را در کشور بلندآوازه کرده است.
استاندار زنجان با اشاره به مشارکت ۵۸ درصدی مردم خرمدره در انتخابات ریاست جمهوری دوره گذشته گفت: این میزان مشارکت از میانگین استانی بالاتر بوده و نشاندهنده پایبندی مردم به ارزشها و گفتمان انقلاب اسلامی است.
صادقی به ظرفیتهای کشاورزی و صنعتی خرمدره نیز اشاره کرد و ادامه داد: یکی از نیازهای مهم شهرستان، نوسازی و تجهیز بخش کشاورزی است و باید با استفاده از ظرفیت اعتبارات و سرمایهگذاری بخش خصوصی در جهت ارتقای بهرهوری و ایجاد صنایع تبدیلی اقدام شود.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی خاطرنشان کرد: سهم بانوان در جمعیت شهرستان نزدیک به ۵۰ درصد است و باید زمینه حضور و مشارکت آنان در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی بیش از گذشته فراهم شود. همچنین ایجاد سینما، توسعه فضاهای فرهنگی و استفاده از مشوقهای سرمایهگذاری برای بخش خصوصی از ضرورتهای شهرستان است.
استاندار زنجان تصریح کرد: توسعه خرمدره نیازمند نگاه جامع در حوزههای مختلف اعم از کشاورزی، صنعت، فرهنگ و زیرساختهای شهری است و همه مدیران موظفند تصمیمات جلسات شورای اداری را با جدیت پیگیری و اجرایی کنند.
نظر شما