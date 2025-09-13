حق شناس: وجود ۱۷ هزار بازمانده از تحصیل در شأن گیلان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان گیلان که در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: آبادی کشور در گرو آبادی مدارس است.

وی با اشاره به وضعیت سرانه آموزش و پرورش در استان افزود: سرانه آموزش و پرورش در استان گیلان ۷.۵ است در حالی که میانگین کشوری ۵.۵ است که این امر نشان‌دهنده وضعیت مطلوب استان است.

استاندار گیلان با اشاره به وجود ۳۰۰ مدرسه بلااستفاده در استان، گفت: میزان ورودی دانش‌آموزان به مدارس استان در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۴ هزار نفر بوده که این رقم در سال گذشته به ۲۸ هزار نفر و در سال جاری به ۲۵ هزار نفر کاهش یافته است که این روند نگران‌کننده است.

حق‌شناس با تأکید بر لزوم تأمین امکانات مناسب برای بازگشایی مدارس گفت: مدارسی که نیازمند بازسازی سقف، رنگ‌آمیزی و سرویس بهداشتی هستند باید با همکاری انجمن خیرین، انجمن اولیا و مربیان و فرمانداران و با محوریت اداره کل نوسازی مدارس، تقسیم کار و نسبت به بازسازی آن‌ها اقدام شود.

وی همچنین به موضوع بازماندگان از تحصیل اشاره و تأکید کرد: وجود ۱۷ هزار بازمانده از تحصیل در شأن استان فرهیخته گیلان نیست و می‌توان از ظرفیت مدارس بلااستفاده برای فعالیت‌های فرهنگی بهره برد و درآمد حاصله را صرف آموزش این افراد کرد.