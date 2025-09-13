به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حاجی‌علی‌بیگی پیش از ظهر شنبه در نشست ستاد توسعه نیروگاه‌های خورشیدی استان مرکزی اظهار کرد: در بخش سرمایه‌گذاری و صنعت این استان، پروژه‌های نیروگاهی و صنعتی با روندی مستمر در حال پیشرفت هستند و تاکنون نزدیک به ۷۰ درصد از پروژه‌های امیرکبیر و آلومینیوم تکمیل شده است.

وی افزود: پیش‌بینی شده است که تا پایان سال، ظرفیت ۴۰ مگاواتی نیروگاهی در استان محقق شود.

حاجی علی بیگی با اشاره به برخی چالش‌ها در بخش صنعت تصریح کرد: برخی پروژه‌ها هنوز با عملکرد ۲۸ درصدی روبه‌رو هستند و نیازمند پیگیری و همکاری بیشتر است.

وی ادامه داد: با این حال، در بخش سرمایه‌گذاری خصوصی، ظرفیت‌ها به خوبی در حال بهره‌برداری است و بیش از تعهدات اولیه پیشرفت حاصل شده است.

فرماندار اراک بر ضرورت هماهنگی میان ادارات و سرمایه‌گذاران تأکید کرد و گفت: روند واگذاری پلاک‌ها به‌صورت شفاف و نهایی تعیین تکلیف خواهد شد تا موانع پیش روی سرمایه‌گذاری رفع شود.