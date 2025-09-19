  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۵۸

ولایت فقیه استقرار و اقتدار را برای کشور به ارمغان آورده است

ولایت فقیه استقرار و اقتدار را برای کشور به ارمغان آورده است

مشهد- شهردار مشهد گفت: ولایت فقیه استقرار و اقتدار را برای کشور به ارمغان آورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا قلندرشریف در آئین تجلیل از نقش آفرینان تربیت بدنی سپاه و بسیج دفاع مقدس با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران از سال ۵۷ تاکنون از حوادث و بحران‌های بسیاری عبور کرده است، اظهار کرد:

شهردار مشهد بیان کرد: هر حادثه و اتفاقی که افتاده، نه‌تنها تهدید نبوده بلکه موجب واکسینه شدن نظام در برابر دشمنان شده است.

وی گفت: امروز قدر می‌دانیم که ولایت فقیه بالای سر ما و کشور است. در رأس این نظام حضرت حجت (عج‌الله تعالی فرجه الشریف) قرار دارند و نایب برحق ایشان، رهبری، هدایت ملت و کشور را برعهده دارند.

قلندرشریف گفت: در شرایطی که کشور به‌دنبال شهادت رئیس‌جمهور و جمعی از مسئولان در سانحه هوایی در اوج التهاب و بلاتکلیفی قرار داشت، بیانات کوتاه و راهگشای رهبر انقلاب موجب برقراری آرامش و ایجاد سکینه در جامعه شد.

شهردار مشهد بیان کرد: این رویداد بار دیگر نقش محوری ولایت فقیه در صیانت از انسجام و وحدت ملی را نشان داد.

وی افزود: همچنین در جریان جنگ ۱۲ روزه، رویدادهایی از این دست می‌توانست در هر کشور دیگری به فروپاشی نظام منجر شود؛ اما در ایران اسلامی به برکت رهبری و حضور آگاهانه مردم، نه‌تنها انسجام ملی حفظ شد، بلکه اقتدار جمهوری اسلامی با شکوه بیشتری به رخ دشمنان کشیده شد.

قلندرشریف افزود: قریب به ۱۱۰۰ شهید در این جنگ تقدیم شد؛ از زن و مرد و کودک و پیر و جوان، اما دل ملت آرام بود چون باور داشتند که نظام اسلامی تحت هدایت رهبری الهی اداره می‌شود.

شهردار مشهد گفت: دشمن از این تجربه‌ها درس گرفته و ممکن است با نقشه‌های پیچیده‌تر وارد شود، اما مسئولان، نظامیان و همه مردم آماده و مراقب‌اند.

وی اظهار کرد: مدیریت شهری در این دوره بیش از دو برابر دوره قبل در توسعه زیرساخت‌های ورزشی کار کرده است. از سالن‌ها و استخرهای ویژه بانوان و آقایان گرفته تا بوستان‌های اختصاصی بانوان و جشنواره‌های ورزشی بزرگ همچون جشنواره رمضان که با حضور بیش از ۹ هزار ورزشکار برگزار شد.

قلندرشریف بیان کرد: افتخارآفرینی جوانانی همچون احمد محمدنژاد در کشتی نشان می‌دهد زیرساخت‌های ورزشی ایجادشده زمینه‌ساز تربیت قهرمانان آینده است.

کد خبر 6594166

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها