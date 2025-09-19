ولایت فقیه استقرار و اقتدار را برای کشور به ارمغان آورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا قلندرشریف در آئین تجلیل از نقش آفرینان تربیت بدنی سپاه و بسیج دفاع مقدس با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران از سال ۵۷ تاکنون از حوادث و بحرانهای بسیاری عبور کرده است، اظهار کرد:
شهردار مشهد بیان کرد: هر حادثه و اتفاقی که افتاده، نهتنها تهدید نبوده بلکه موجب واکسینه شدن نظام در برابر دشمنان شده است.
وی گفت: امروز قدر میدانیم که ولایت فقیه بالای سر ما و کشور است. در رأس این نظام حضرت حجت (عجالله تعالی فرجه الشریف) قرار دارند و نایب برحق ایشان، رهبری، هدایت ملت و کشور را برعهده دارند.
قلندرشریف گفت: در شرایطی که کشور بهدنبال شهادت رئیسجمهور و جمعی از مسئولان در سانحه هوایی در اوج التهاب و بلاتکلیفی قرار داشت، بیانات کوتاه و راهگشای رهبر انقلاب موجب برقراری آرامش و ایجاد سکینه در جامعه شد.
شهردار مشهد بیان کرد: این رویداد بار دیگر نقش محوری ولایت فقیه در صیانت از انسجام و وحدت ملی را نشان داد.
وی افزود: همچنین در جریان جنگ ۱۲ روزه، رویدادهایی از این دست میتوانست در هر کشور دیگری به فروپاشی نظام منجر شود؛ اما در ایران اسلامی به برکت رهبری و حضور آگاهانه مردم، نهتنها انسجام ملی حفظ شد، بلکه اقتدار جمهوری اسلامی با شکوه بیشتری به رخ دشمنان کشیده شد.
قلندرشریف افزود: قریب به ۱۱۰۰ شهید در این جنگ تقدیم شد؛ از زن و مرد و کودک و پیر و جوان، اما دل ملت آرام بود چون باور داشتند که نظام اسلامی تحت هدایت رهبری الهی اداره میشود.
شهردار مشهد گفت: دشمن از این تجربهها درس گرفته و ممکن است با نقشههای پیچیدهتر وارد شود، اما مسئولان، نظامیان و همه مردم آماده و مراقباند.
وی اظهار کرد: مدیریت شهری در این دوره بیش از دو برابر دوره قبل در توسعه زیرساختهای ورزشی کار کرده است. از سالنها و استخرهای ویژه بانوان و آقایان گرفته تا بوستانهای اختصاصی بانوان و جشنوارههای ورزشی بزرگ همچون جشنواره رمضان که با حضور بیش از ۹ هزار ورزشکار برگزار شد.
قلندرشریف بیان کرد: افتخارآفرینی جوانانی همچون احمد محمدنژاد در کشتی نشان میدهد زیرساختهای ورزشی ایجادشده زمینهساز تربیت قهرمانان آینده است.
