یکی از نادرترین جراحی های قلب در مشهد با موفقیت انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی تشنیزی، متخصص جراحی قلب و عروق در دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: عمل تعویض دریچه ریوی قلب به روش مینیمال، یکی از اعمال جراحی منحصر به فرد در ایران است، که تاکنون در سطح دنیا هم انجام نشده و کودکی که در این عمل جراحی، تحت تعویض دریچه ریوی قلب به روش مینیمال قرار گرفت، در یک سالگی با تشخیص بیماری مادرزادی تترالوزی فالوت تحت عمل جراحی قرارگرفته و به علت تنگی بسیار شدید حلقه دریچه ریوی، این حلقه باز شده و از وصله پریکارد استفاده شده بود که معمولاً این بیماران به علت نارسایی دریچه ریوی در سال‌های آتی احتیاج به تعویض دریچه ریوی خواهند داشت.

متخصص جراحی قلب و عروق در دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: بر همین اساس و بنابر مشورت‌های انجام شده با دکتر علیزاده، فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق بیمار کاندید تعویض عمل دریچه شد و عمل او با موفقیت صورت گرفت.

وی درباره مزایای روش جراحی مینیمال گفت: بیمار با این روش، دوره ریکاوری و بعد از عمل بسیار خوبی را پشت سر می‌گذراند و حداکثر بعد از پنج روز ترخیص می‌شود. علاوه بر این، می‌تواند بعد از ۴۸ ساعت به هر طرف که تمایل دارد بخوابد و هر نوع فعالیتی را به هر راحتی انجام دهد. در این عمل ریسک عفونت و دیسنس وجود ندارد و نسبت به روش باز کردن استرنوم درد کمتری دارد. همچنین این عمل یک ساعت و نیم و زمان پمپ هم ۳۰ دقیقه که در مجموع از ابتدا تا پایان عمل دو ساعت به طول انجامید.

عباسی درباره معایب عمل جراحی به روش استرنوم هم گفت: در روش مرسوم معمولاً استرنوم از خط وسط باز می‌شود، که به علت چسبندگی از عمل اول بعد از باز کردن قفسه سینه احتمال آسیب به بطن راست وجود دارد، ضمن اینکه خود استخوان جناق حدود سه ماه طول می‌کشد تا جوش بخورد. ولی در این روش کم تهاجمی استخوانی بریده نمی‌شود و از فضای بین دنده‌ای وارد فضای مدیاستن می‌شویم. همچنین در این روش تا حدود چهار ماه امکان انجام فعالیت‌های عادی برای بیمار امکان پذیر نیست و چون جوش خوردن استرنوم به کندی صورت می‌گیرد و کودکان نیز بسیار فعالیت دارند و خیلی تابع دستورات پزشک هم نیستند، می‌تواند برای کودک مخاطره انگیز باشد.