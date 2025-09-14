فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آخرین آمار تردد در جاده‌های استان گفت: از ساعت ۱۲ سه‌شنبه ۱۸ شهریور تا ساعت ۶ صبح یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ تعداد تردد ورودی به استان ۵۲۵ هزار و ۲۹ ثبت شده است.

وی ترافیک در محورهای گیلان روان و عادی است، افزود: تعداد ترددهای خروجی از استان نیز ۵۲۲ هزار و ۹۵ مورد گزارش شده است که نشان‌دهنده انباشت ۲ هزار و ۹۳۴ تردد در جاده‌های استان است.

مرادی با اشاره به اهمیت مدیریت تردد در این بازه زمانی، از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به هشدارهای ترافیکی، سفری ایمن داشته باشند.