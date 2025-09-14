  1. استانها
  2. گیلان
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰

ثبت بیش از یک میلیون تردد در جاده‌های گیلان طی پنج روز گذشته

ثبت بیش از یک میلیون تردد در جاده‌های گیلان طی پنج روز گذشته

رشت- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان از ثبت بیش از یک میلیون تردد ورودی و خروجی در جاده‌های استان طی پنج روز اخیر خبر داد و گفت: ترافیک در محورهای گیلان روان است.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آخرین آمار تردد در جاده‌های استان گفت: از ساعت ۱۲ سه‌شنبه ۱۸ شهریور تا ساعت ۶ صبح یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ تعداد تردد ورودی به استان ۵۲۵ هزار و ۲۹ ثبت شده است.

وی ترافیک در محورهای گیلان روان و عادی است، افزود: تعداد ترددهای خروجی از استان نیز ۵۲۲ هزار و ۹۵ مورد گزارش شده است که نشان‌دهنده انباشت ۲ هزار و ۹۳۴ تردد در جاده‌های استان است.

مرادی با اشاره به اهمیت مدیریت تردد در این بازه زمانی، از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به هشدارهای ترافیکی، سفری ایمن داشته باشند.

کد خبر 6588712

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها