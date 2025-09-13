به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فولاد خوزستان از ساعت ۱۹ امروز شنبه در هفته سوم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار شد که این دیدار با تساوی یک - یک به پایان رسید. علی علیپور (۴۳) برای پرسپولیس و محمدرضا سلیمانی (۴۸) برای فولاد گلزنی کردند.

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، میلاد محمدی، حسین ابرقویی، حسین کنعانی‌زادگان، فرشاد احمدزاده، مارکو باکیچ، میلاد سرلک، تیوی بیفوما (امین کاظمیان - ۷۷)، رضا شکاری (اوستون ارونوف -۴۵) امید عالیشاه (سروش رفیعی - ۷۷) و علی علیپور.

ترکیب فولاد:

حامد لک، علی نعمتی، محمد قریشی، ابوالفضل رزاق‌پور، ساسان انصاری، سینا مریدی، پوریا سرآبادانی، وحید امیری، سعید صادقی، احسان محروقی (ابوالفضل زاده عطار - ۶۲)، محمدرضا سلیمانی.

دو تیم در نیمه اول بازی مالکانه‌ای را در دستور کار قرار داشتند اما فولاد بدون ترس و واهمه از اسم میزبان توانست بارها در نیمه حریف دنبال خلق موقعیت باشد.

با این حال پرسپولیس با استفاده از سرعت بالای علی علیپور مهاجم ملی پوش خود توانست روی یک ضد حمله، تک گل نیمه اول را به ثمر برساند تا این تیم با اطمینان خاطر بیشتر راهی رختکن شده و دنبال نقشه برای حفظ پیروزی در نیمه دوم باشد.

مدیریت هاشمیان جواب نداد؛ گل محمدی کامبک زد!

وحید هاشمیان در ابتدای نیمه دوم تصمیم گرفت اوستون ارونوف را جایگزین رضا شکاری کند تا این بازیکن بتواند با مدیریت خط میانی و استفاده از سرعت بالایش باعث زدن گل دوم روی ضد حمله دیگر شود اما این فولادی‌ها بودند که خیلی زود در دقیقه ۴۸ روی ارسال ابوالفضل رزاق‌پور از یک ضربه ایستگاهی توانستند با قطع توپ مناسب توسط سلیمانی به گل تساوی برسند.

پس از این گل هر دو تیم دست از تلاش برای زدن گل پیروزی برنداشتند. پرسپولیس با استفاده از بازی‌سازی ماکو باکیچ سعی داشت توپ را به اورونوف یا محمدی در جناحین برساند تا آنها با نفوذهای خود موقعیت گل برای علیپور یا عالیشاه ایجاد کنند. تلاش‌های مستمری که حامد لک دروازه‌بان فولاد و مدافعان این تیم مانع شدند.

در سوی دیگر میدان نیز زاده‌عطار و یوسف مزرعه دو بازیکن تعویضی و حکان فولاد باعث شدند تا موقعیت‌های گل روی دروازه نیازمند ایجاد شود اما سنگربان ملی پوش پرسپولیس مانع از بازشدن دوباره دروازه تیمش شد تا بازی با تساوی یک - یک به پایان برسد.