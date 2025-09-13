  1. ورزش
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۲۹

پیام مهدی طارمی پس از شروع درخشان در المپیاکوس + فیلم

پیام مهدی طارمی پس از شروع درخشان در المپیاکوس + فیلم

مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس پس از درخشش در اولین تیمش پیامی را برای هواداران منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال المپیاکوس و پانسرانکویس در هفته اول سوپر لیگ یونان امروز شنبه ۲۲ شهریور و از ساعت ۱۸:۳۰ به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۵ بر صفر المپیاکوس همراه بود.

مهدی طارمی مهاجم جدید و ایرانی المپیاکوس از دقیقه ۶۹ وارد زمین شد و توانست یک ضربه پنالتی بگیرد که بازیکن المپیاکوس این ضربه را از دست داد. در ادامه طارمی در دقایق ۸۸ و ۳+ ۹۰ موفق شد دو گل برای المپیاکوس به ثمر برساند و ستاره تیمش شد. با کسب این نتیجه پرگل المپیاکوس فصل را با صدرنشینی آغاز کرد.

طارمی پس از این بازی در پیامی ویدئویی خطاب به هواداران تیمش گفت: شب فوق‌العاده‌ای بود و امیدوارم شما هم همین حس رو تجربه کنید. قدم به قدم پیش می‌ریم، برای شما می‌جنگیم و سعی می‌کنیم شما رو خوشحال کنیم.

