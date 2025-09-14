به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال المپیاکوس روز گذشته (شنبه ۲۲ شهریور) و در هفته اول سوپر لیگ یونان رو در روی تیم پانسراکویس قرار گرفت که این بازی با نتیجه ۵ بر صفر به سود المپیاکوس به پایان رسید و مهدی طارمی مهاجم جدید و ایرانی این تیم که از دقیقه ۶۹ وارد زمین شده بود موفق شد یک پنالتی برای تیمش بگیرد و دو گل به ثمر برساند.

درخشش طارمی در اولین بازی برای المپیاکوس علاوه بر رسانه‌های یونانی در سایت‌های مطرح ایتالیایی هم بازتاب خوبی داشت.

سایت کالچومرکاتو نوشت: طارمی نمی‌توانست شروعی بهتر از این داشته باشد. او به عنوان بازیکن جانشین، دو گل در پیروزی ۵ بر صفر المپیاکوس برابر پانسراایکوس به ثمر رساند.

روزنامه ایتالیایی گاتزتادلواسپورت هم تأکید کرد: آغاز رؤیایی برای طارمی با پیراهن المپیاکوس؛ بازیکن سابق اینتر بلافاصله تیمش را روی دوش خود گرفت. مهاجم ایرانی تنها در فاصله پنج دقیقه موفق به زدن دو گل شد.

همچنین وب‌سایت fcinter۱۹۰۸ با تیتر «طارمی شروعی فوق‌العاده داشت؛ بازیکن پیشین اینتر دو گل زد» به استقبال این درخشش رفت و در گزارش خود نوشت: «اتفاق ویژه بازی، دو گل بازیکن سابق اینتر بود. او از روی نیمکت وارد میدان شد و با تشویق پرشور هواداران روبه‌رو شد و در پاسخ، اعتماد آنها را جبران کرد. طارمی در دقایق ۸۸ و ۳+۹۰ گلزنی کرد و نتیجه ۵ بر صفر را رقم زد. شروعی فراموش‌نشدنی برای او رقم خورد.