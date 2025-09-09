بازتاب شکست ایران مقابل ازبکستان در سایت یونانی؛ شوک به طارمی در فینال

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی فوتبال ایران و ازبکستان در تورنمنت کافا ۲۰۲۵ روز دوشنبه ۱۷ شهریور رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان تیمور کاپادزه خاتمه یافت تا دست امیر قلعه نویی و شاگردانش از کسب جام کوتاه بماند.
سایت «gavros» یونان در رابطه با این بازی نوشت: شب تلخی برای مهدی طارمی و تیم ملی ایران رقم خورد، چرا که ایران در فینال کافا با نتیجه یک بر صفر از ازبکستان شکست خورد. گل شوکآور در آخرین دقیقه وقت اضافه (۱۲۰) به ثمر رسید و مانع از این شد که ایران برای دومین سال متوالی قهرمان این تورنمنت شود.
از همان ابتدا بازی برای تیم ملی ایران سخت بود، چرا که از دقیقه ۵ با اخراج آریا یوسفی، ایران با یک بازیکن کمتر بازی میکرد. با این وجود، بازیکنان ایرانی تا پایان وقت قانونی با تمام توان تلاش کردند و دروازه خود را بسته نگه داشتند، اما در پایان وقت اضافه، علیجانف گل پیروزی ازبکستان را زد و جام را به تیم میزبان تقدیم کرد.
مهدی طارمی از دقیقه ۳۱ وارد زمین شد و با وجود نبردهای زیاد مقابل دفاعی سرسخت، نتوانست گل تغییر دهنده بازی را به ثمر برساند. ناامیدی برای او و تیمش زیاد بود، چرا که او در سال ۲۰۲۳ ایران را به صدر جدول رسانده و با ۶ گل بهترین گلزن تورنمنت شده بود و امسال قصد داشت موفقیت خود را تکرار کند.
اکنون طارمی به یونان بازمیگردد تا دوباره به جمع تیم باشگاهیاش یعنی المپیاکوس، بپیوندد. مهاجم سرخپوشان با خستگی و دلشکستگی از دست دادن جام به یونان میرود، اما با انگیزهای بیشتر برای جبران ناکامیهای تیم ملی و ارائه بهترین عملکرد خود در لیگ و مسابقات اروپایی آماده است.
