۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۲

وزش باد شدید و احتمال رگبار در ارتفاعات تهران

تهران- اداره کل هواشناسی استان تهران گفت: طی امروز و فردا وزش باد شدید در بخش‌های جنوبی و غربی استان تهران موجب خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران از وزش باد شدید در بخش‌هایی از استان طی امروز و فردا خبر داد و اعلام کرد: در ارتفاعات نیز احتمال رگبار باران وجود دارد.

بر اساس اعلام این اداره کل، بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری خواهد بود که در ساعات بعدازظهر با افزایش وزش باد همراه می‌شود.

در همین حال، پیرو هشدار سطح زرد شماره ۳۷ مورخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۴، در برخی ساعات به‌ویژه در مناطق جنوبی و غربی استان، وزش باد شدید رخ خواهد داد که می‌تواند موجب خیزش گرد و خاک محلی یا انتقال آن از استان‌های همجوار شود. این شرایط کاهش موقت دید و افت کیفیت هوا را در پی خواهد داشت.

هواشناسی استان تهران همچنین از افزایش ابر و وقوع بارش‌های پراکنده و رگباری در ارتفاعات طی این مدت خبر داد.

