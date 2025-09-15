وزش باد شدید و احتمال رگبار در ارتفاعات تهران

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران از وزش باد شدید در بخش‌هایی از استان طی امروز و فردا خبر داد و اعلام کرد: در ارتفاعات نیز احتمال رگبار باران وجود دارد.

بر اساس اعلام این اداره کل، بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری خواهد بود که در ساعات بعدازظهر با افزایش وزش باد همراه می‌شود.

در همین حال، پیرو هشدار سطح زرد شماره ۳۷ مورخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۴، در برخی ساعات به‌ویژه در مناطق جنوبی و غربی استان، وزش باد شدید رخ خواهد داد که می‌تواند موجب خیزش گرد و خاک محلی یا انتقال آن از استان‌های همجوار شود. این شرایط کاهش موقت دید و افت کیفیت هوا را در پی خواهد داشت.

هواشناسی استان تهران همچنین از افزایش ابر و وقوع بارش‌های پراکنده و رگباری در ارتفاعات طی این مدت خبر داد.