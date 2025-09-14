قابلیت خلاصه هوش مصنوعی گوگل برای نشریات دردسرساز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در شکایت ذکر شده در نتیجه این اقدام گوگل، ترافیک وب سایت های نشریات کاهش یافته است.

این شکایت در دادگاه واشنگتن دی سی ثبت شده و نخستین باری است که یک ناشر بزرگ آمریکایی گوگل را به دلیل خلاصه های تولید شده با هوش مصنوعی که بالای نتایج جستجو ظاهر می شود، به دادگاه می کشاند.

موسسات خبری ماه هاست که ادعا می کنند ویژگی های جدید از جمله AI Overviews گوگل ترافیک وب سایت های آنها را کاهش و آگهی و در نتیجه عواید حق عضویت را از بین برده اند.

در این میان شرکت رسانه ای پنسک که محتوای آن ماهانه ۱۲۰ میلیون بازدیدکننده آنلاین جذب می کند، مدعی است گوگل فقط در صورتی وب سایت های ناشران را در نتایج جستجوهای اینترنتی نشان می دهد که بتواند از مقالات آنها در قابلیت خلاصه گوگل استفاده کند.

در بخشی از شکایت آمده است؛ گوگل بدون اتکا به این اهرم باید حقوق ناشران برای بازنشر محتوایشان را پرداخت کند یا از آن برای آموزش سیستم های هوش مصنوعی استفاده کند. همچنین این شرکت فناوری به دلیل سلطه اش در جستجوی آنلاین توانسته چنین شرایطی را به ناشران تحمیل کند.

جی پنسک مدیر ارشد اجرایی شرکت رسانه ای پنسک در این باره اعلام کرد: ما مسئولیت داریم برای آینده رسانه های دیجیتال مبارزه و یکپارچگی آن را حفظ کنیم. اقدامات فعلی گوگل تمام این موارد را تهدید می کند.

طبق شکایت نامه حدود ۲۰ درصد جستجوهای گوگل که لینکی به وب سایت های آن دارند اکنون AI Overview را نمایش می دهند و پیش بینی می شود این میزان بیشتر نیز شود. در نتیجه این اقدام درآمد مجلات شرکت رسانه ای مذکور در پایان ۲۰۲۴ میلادی نسبت به بالاترین میزان آن یک سوم کاهش یافته زیرا ترافیک جستجو کاهش یافته است.