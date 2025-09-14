  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۴

هشدار نارنجی وقوع سیلاب در گیلان و مازندران

معاون عملیات سازمان امدادونجات، از صدور هشدار نارنجی وقوع سیلاب در استان‌های گیلان و مازندران خبر داد و از مردم خواست ضمن رعایت توصیه‌های ایمنی، در صورت بروز حادثه با شماره ۱۱۲ تماس بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امدادونجات؛ محمدحسین کبادی، با اشاره به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی گفت: علاوه بر گیلان و مازندران، در استان‌های گلستان، اردبیل، شمال آذربایجان‌های غربی و شرقی، جنوب کرمان، شمال‌شرق هرمزگان، جنوب سیستان‌وبلوچستان و جنوب فارس نیز احتمال وقوع رگبارهای شدید وجود دارد.

وی افزود: با توجه به هشدارهای هواشناسی، تمامی نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان‌های در معرض خطر در آماده‌باش کامل قرار دارند و هماهنگی‌های لازم با مدیریت بحران برای مقابله با حوادث احتمالی انجام شده است.

کبادی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی خاطرنشان کرد: شهروندان در زمان بارش‌های شدید از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و ارتفاعات خودداری کنند و از سفرهای غیرضروری به مناطق کوهستانی و جاده‌های پرخطر بپرهیزند. همچنین توصیه می‌شود وسایل ضروری و تجهیزات ایمنی در دسترس باشد و آخرین اطلاعیه‌ها از مراجع رسمی دنبال شود.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر تصریح کرد: شهروندان در صورت نیاز به امدادرسانی بلافاصله با شماره اضطراری ۱۱۲ (ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر) تماس بگیرند.

فاطمه کریمی

