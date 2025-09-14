به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میثم امرودی مشاور فرهنگی وزیر امور خارجه در نشست بزرگداشت سالگرد طوفان الاقصی، اظهار کرد: رهبر انقلاب ۳۰ سال قبل هشدار داد که مراقب صهیونیست فقط یهودی نباشید، صهیونیست مسیحی ظهور می‌کند.

وی افزود: امروز اعراب احساس خطر کردند؛ دنیا در حمایت از عدالت و عدالت خواهی بیدار شده است و این موضوع کوچکی نیست. ۱۲۰۰ هنرمند از سراسر دنیا که فضای زندگی متفاوتی دارند، برای عدالت خواهی که مقصد نهایی ظهور است هزینه می‌کنند و به زندان می‌روند، حتی شهید می‌شود.

مشاور فرهنگی وزیر امور خارجه تصریح کرد: دنیا فهمید رژیم صهیونیستی به کشورهای بی‌دفاع حمله می‌کند، به سوریه حمله می‌کند که رئیس جمهور ندارد. اسرائیل روباه مکار است و زورش به غزه بی دفاع و کشورهای بی‌اختیار می‌رسد.

حجت الاسلام امرودی تاکید کرد: امروز مردم دنیا می‌دانند باید چه کار کنند و نیاز نیست دولت‌ها به آنها خط بدهند، حافظ دولت‌ها جلوی مردم آزاده را نگیرند. دولت مصر اجازه دهد مردمشان علیه رژیم صهیونیستی قیام کنند، مردم لبنان نیز همین گونه رفتار می‌کنند تا فلسطین را آزاد کنند.

حجت الاسلام امرودی یادآور شد: آقای خالد مشعل سال‌ها قبل گفته بود فلسطین زمانی بیدار شد که با امام حسین (ع) انس گرفت. اسرائیل بزرگ با خیال نبوده است و اراده دارند که همه کشورهای منطقه را تصرف کنند، این کشورها نیاز به ناتو کشورهای اسلامی و منطقه دارند.

وی در بخشی از سخنانش گفت: با قطعنامه‌ها و مذاکرات اتفاقی نمی‌افتد؛ مذاکره ابزاری است که آنها بتوانند فرصت بخرند. سالگرد بزرگداشت طوفان الاقصی فرصتی برای تذکر به همه است، اقدامات علمی در جریان داریم و همایش بین المللی بزرگداشت طوفان الاقصی توسط سازمان‌های مردم نهاد با همکاری دفتر حمایت کمیته فلسطین ریاست جمهوری در سالن کنفرانس اسلامی در هجدهم مهرماه برگزار می‌شود.