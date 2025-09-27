سیادتان: هتلداری در فارس نیازمند توسعه پایدار گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن سیادتان شامگاه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس ضمن اشاره به اهمیت ثبات مدیریتی و بهرهگیری از نیروهای متخصص، به نقش مهم مدیران فرهنگی در پیشبرد اهداف استان اشاره و ابراز امیدواری کرد که مدیران آینده نیز بتوانند در راستای توسعه و اعتلای استان گام بردارند.
وی با تأکید بر توانمندیهای جوانان و فعالان حوزه آموزشگاهها و تشکلهای مردمی، خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری در استان فارس شد.
رئیس جامعه حرفهای هتلداران فارس با اشاره به عقبماندگی چند ساله استان فارس در حوزه گردشگری به دلیل تغییرات مکرر مدیران، ابراز امیدواری کرد که با همت مدیران جدید، شاهد ایجاد برنامههای مدون و مؤثر در این زمینه باشیم تا فارس بتواند جایگاه شایسته خود را در کنار استانهای پیشرو به دست آورد.
سیادتان با بیان اینکه صنایع دستی یکی از اولویتهای مهم استان است، بر لزوم توجه ویژه به این حوزه و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان آن تأکید کرد.
نظر شما