حفاظت از تالاب دریاچه پریشان با اجرای کشاورزی پایدار

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی دهقان پور از اجرای طرح توسعه کشاورزی پایدار در ۱۳ روستای حاشیه تالاب دریاچه پریشان به منظور حفاظت این اکوسیستم حیاتی و جوامع پیرامون خبر داد و گفت: طرح مذکور در چهارچوب پروژه «حفاظت از اکوسیستم‌های تالابی و گسترش مشارکت جوامع محلی» با محوریت معیشت و کشاورزی پایدار اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه مدیریت معیشت پایدار بر عهده اداره کل حفاظت محیط زیست است، ادامه داد: توسعه کشاورزی پایدار با محوریت مدیریت مصرف آب و مصرف بهینه نهاده‌ها را جهاد کشاورزی دنبال می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس افزود: اعتبارات طرح مذکور از طریق برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) تأمین می‌شود و به منظور اجرای این طرح بین المللی در حوزه تالاب پریشان تفاهم نامه‌ای بین این سازمان و «مجری ملی طرح حفاظت تالاب‌های ایران» منعقد شد که مدت این تفاهم نامه از اردیبهشت سال جاری تا مهرماه سال ۱۴۰۸ است.

دهقان پور با اشاره به اینکه در روستاهای حوزه آب ریز تالاب پریشان، اجرای ۱۳ پروژه کشاورزی پایدار و هفت پروژه معیشتی برنامه ریزی شده است، گفت: در گام اول روستاهای پایلوت اجرای طرح بر اساس شاخص‌هایی مانند فاصله تا تالاب، نوع کشت، تنوع کشاورزی، جمعیت و میزان پذیرش جامعه محلی شناسایی و با توجه به اینکه بخش خصوصی مجری است مناقصه برای شرکت‌های واجد شرایط برگزار شد.

وی ادامه داد: به شرکت‌های مجری طرح، آموزش‌های مختلف از جمله تسهیل گری و نکات فنی ارائه می‌شود، سپس وارد جامعه محلی می‌شوند و کارشناسان ما به منظور تسهیل اجرای طرح در متقاعدسازی جامعه روستایی در کنار بخش خصوصی قرار می‌گیرند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس افزود: در زمینه معیشت پایدار پروژه‌هایی در بحث توانمندسازی زنان روستایی اجرا می‌شود و پروژه‌های اشتغال جایگزین درآمدزا با هدف کمک به خانوار کشاورزی روستایی ایجاد شده است.

دهقان پور گفت: پروژه حفاظت از تالاب‌ها به شکل مذکور برای اولین بار در سال ۱۳۹۰ در دریاچه ارومیه آغاز و در استان فارس نیز برای نخستین بار از سال ۱۴۰۰ به مدت سه سال زراعی در حوزه تالاب بختگان و پنج شهرستان نی ریز، بختگان، ارسنجان، مرودشت و استهبان نیز اجرا شد.

وی به بازخورد مثبت اجرای کشاورزی پایدار نیز اشاره کرد و افزود: صرفه‌جویی ۳۰ تا ۷۰ درصدی در مصرف آب و کاهش ۱۰ تا ۳۰ درصدی نهاده‌ها از نتایج اجرای این شیوه کشاورزی در حوزه تالاب‌ها بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تصریح کرد: در زمینه حفاظت از تالاب پریشان از سال ۱۳۸۳ با مشارکت کارگروه محلی، طرحی شروع شد و تا ۱۳۹۰ هم ادامه داشت، از نتایج موفق اجرای این طرح تدوین کتابچه‌ای به نام «مدیریت جامع حفاظت از تالاب پریشان» بود.