حجت‌الاسلام میثم امرودی، دبیرکل مجمع فعالان و سازمان‌های مردم‌نهاد حامی آزادی قدس در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت راهبردی روز جهانی قدس، این روز را نماد تقابل تاریخی جبهه استکبار و استضعاف دانست و با اشاره به ابتکار امام خمینی در نامگذاری روز قدس اظهار کرد: روز قدس یک جریان مقطعی یا صرفاً منطقه‌ای نیست، بلکه ریشه در یک روند تاریخی دارد. از آغاز نهضت امام در سال ۱۳۴۱ با نام فلسطین تا پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس، همواره مسئله قدس و فلسطین در متن گفتمان انقلاب اسلامی حضور داشته است.

وی افزود: اگر در دهه‌های گذشته برخی رسانه‌ها تلاش می‌کردند مسئله فلسطین را یک موضوع محلی یا صرفاً نزاعی میان اعراب و اسرائیل معرفی کنند، امروز افکار عمومی جهان به ماهیت جهانی صهیونیسم پی‌برده است. آنچه امروز شاهد آن هستیم، آشکار شدن ابعاد یک جریان سلطه‌گر در عرصه بین‌المللی است.

حجت‌الاسلام امرودی با بیان اینکه صهیونیسم صرفاً در یک قالب محدود تعریف نمی‌شود، گفت: این جریان در اشکال مختلف بروز و ظهور پیدا می‌کند و در مقاطع گوناگون با ابزارهای متفاوت عمل می‌کند.

دبیرکل مجمع فعالان و سازمان‌های مردم‌نهاد حامی آزادی قدس با اشاره به تحولات اخیر جبهه مقاومت تصریح کرد: به‌رغم شهادت چهره‌هایی چون سید حسن نصرالله و اسماعیل هنیه، جریان مقاومت نه‌تنها تضعیف نشده بلکه با انسجام و قدرت بیشتری به مسیر خود ادامه می‌دهد.

حجت‌الاسلام امرودی روز قدس را پشتوانه و حمایت بین‌المللی از نهضت مقاومت دانست و خاطرنشان کرد: امروز نام فلسطین و به‌ویژه غزه، در صدر مطالبات آزادی‌خواهان جهان قرار دارد و محور مقاومت در کشورهایی چون ایران، یمن، عراق و لبنان از حمایت مردمی برخوردار است.

وی تأکید کرد: روز قدس امسال در سراسر جهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در ایران، با توجه به فشارها و هجمه‌های رژیم صهیونیستی علیه محور مقاومت، اهمیت مضاعفی دارد.

دبیرکل مجمع فعالان و سازمان‌های مردم‌نهاد حامی آزادی قدس درباره برنامه‌های پیش‌بینی‌شده نیز گفت: جزئیات برنامه‌ها و اقدامات، از جمله فعالیت‌های مرتبط با نمایندگی‌ها و هماهنگی‌های بین‌المللی، متعاقباً اعلام خواهد شد.