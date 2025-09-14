انتقاد کارشناس اماراتی از فرهاد مجیدی؛ البطائح چیزی برای ارائه ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال البطائح و عجمان در هفته سوم لیگ ادنوک امارات رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود عجمان خاتمه یافت تا فرهاد مجیدی و شاگردانش در البطائح یک شکست دیگر را در فصل جاری تجربه کنند.
حمد الدبیخی، کارشناس فوتبال امارات، پس از شکست تیم فوتبال البطائح مقابل عجمان در لیگ ادنوک امارات، ضمن انتقاد از عملکرد این تیم اظهار داشت: نیمه اول بازی اصلاً خوب نبود. بازیکنان تمرکز کافی نداشتند، اشتباهات زیادی مرتکب شدند و هیچ شخصیت بازی از خود نشان ندادند. به نظر میرسید تیم نمیدانست از بازی چه میخواهد.
الدبیخی با اشاره به اظهارات فرهاد مجیدی، افزود: مربی گفته بود از تیم راضی است، اما واقعیت این است که نیمه اول ضعیفترین نیمه تیم بود. شوتزنی بازیکنان ضعیف و جاگیری آنها در زمین مناسب نبود.
این کارشناس فوتبال ادامه داد: وقتی البطائح گل دریافت کرد، ناگهان روند بازی تغییر کرد و بازیکنان فعال شدند. اما سوال اینجاست که چرا تیم از ابتدا با انگیزه و برنامه وارد زمین نمیشود؟ ساختار دفاعی ضعیف و اشتباهات زیاد باعث شد تیم فشار زیادی متحمل شود و مجبور شود عقبنشینی کند تا بتواند به گل برسد.
الدبیخی در پایان تصریح کرد: مشکل اصلی نه تنها به بازیکنان محدود میشود، بلکه به تحلیل مربی از تیم خود و تیم مقابل برمیگردد. اگر سرمربی نتواند تیم خود را درست کند، چطور میتواند رقیب را کنترل کند؟
