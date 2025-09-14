به گزارش خبرگزاری مهر، روز جمعه ٢١ شهریور ماه ١٤٠٤، به دنبال تماس اضطراری خانواده نوزاد ٤٠ روزه با اپراتور ۱۱۲ هلال احمر مشهد، گزارشی لحظهای در مورد وجود علائم خفگی در نوزاد به اپراتور داده شد.
در این شرایط بحرانی، خانواده نوزاد وضعیت وخیم کودک خود را اطلاع دادند و اپراتور بلافاصله با حفظ آرامش، والدین را در انجام اقدامات اولیه احیا و باز کردن راه تنفسی راهنمایی کرد و راهنماییهای اپراتور هلال احمر منجر به نجات کودک خراسانی از مرگ حتمی شد.
گفتنی است؛ فضل الله محجوبی که از نیروهای با سابقه هلال احمر است توانست با راهنمایی دقیق و بهموقع، نجات کودک را ممکن سازد. اپراتورهای مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر مشهد با راهنمایی خود در مواقع حساس در مأموریتهای متعددی توانستهاند، جانهای بسیاری را نجات دهند.
نظر شما