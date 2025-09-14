  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۸

لحظات نفس‌گیر نجات نوزاد ۴۰ روزه توسط اپراتور هلال‌احمر +فیلم

لحظات نفس‌گیر نجات نوزاد ۴۰ روزه توسط اپراتور هلال‌احمر +فیلم

پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال‌احمر ویدئویی را از لحظات نفس‌گیر نجات نوزاد ۴۰ روزه توسط اپراتور هلال‌احمر مشهد منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز جمعه ٢١ شهریور ماه ١٤٠٤، به دنبال تماس اضطراری خانواده نوزاد ٤٠ روزه با اپراتور ۱۱۲ هلال احمر مشهد، گزارشی لحظه‌ای در مورد وجود علائم خفگی در نوزاد به اپراتور داده شد.

در این شرایط بحرانی، خانواده نوزاد وضعیت وخیم کودک خود را اطلاع دادند و اپراتور بلافاصله با حفظ آرامش، والدین را در انجام اقدامات اولیه احیا و باز کردن راه تنفسی راهنمایی کرد و راهنمایی‌های اپراتور هلال احمر منجر به نجات کودک خراسانی از مرگ حتمی شد.

گفتنی است؛ فضل الله محجوبی که از نیروهای با سابقه هلال احمر است توانست با راهنمایی دقیق و به‌موقع، نجات کودک را ممکن سازد. اپراتورهای مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر مشهد با راهنمایی خود در مواقع حساس در مأموریت‌های متعددی توانسته‌اند، جان‌های بسیاری را نجات دهند.

کد خبر 6588966
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها