۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۲

سبزپوشان انتظامی و مرزبانان حافظان نظم و انضباط هستند

بوشهر- فرمانده مرزبانی استان بوشهر در نشست تعاملی با فرمانده انتظامی استان گفت: سبزپوشان انتظامی و مرزبانان طلایه‌داران و حافظان نظم و انضباط شهرها و مرزهای میهن اسلامی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی صبح یکشنبه در نشست تعاملی با فرمانده انتظامی استان گفت: مفتخریم که به عنوان سرباز ولایت در راه دفاع از امنیت مردم عزیز تحت فرماندهی معزز کل قوا خدمتگزاری می‌کنیم.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر افزود: مرزبانان و نیروهای غیور انتظامی همواره در جهت تأمین امنیت استان با تعامل مطلوب و سازنده اهتمام ویژه‌ای دارند.

وی تصریح کرد: امنیت استان ماحصل تلاش شبانه‌روزی کارکنان خدوم انتظامی، مرزبانی و نیروهای مسلح و تعامل مناسب سایر سازمان‌ها و نهادهای استان است.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر گفت: مردم، همواره شاهد خدمات و مجاهدت همکاران در تأمین نظم و انضباط و امنیت در تمام شهرها و مرزها هستند.

وی گفت: همسویی، همدلی، همفکری و تعامل کارکنان انتظامی و مرزبانان در استان بسیار مطلوب و چشمگیر است و خداوند را شاکر و سپاسگزاریم که در این لباس مقدس خدمت می‌نمائیم.

