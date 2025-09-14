سبزپوشان انتظامی و مرزبانان حافظان نظم و انضباط هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی صبح یکشنبه در نشست تعاملی با فرمانده انتظامی استان گفت: مفتخریم که به عنوان سرباز ولایت در راه دفاع از امنیت مردم عزیز تحت فرماندهی معزز کل قوا خدمتگزاری می‌کنیم.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر افزود: مرزبانان و نیروهای غیور انتظامی همواره در جهت تأمین امنیت استان با تعامل مطلوب و سازنده اهتمام ویژه‌ای دارند.

وی تصریح کرد: امنیت استان ماحصل تلاش شبانه‌روزی کارکنان خدوم انتظامی، مرزبانی و نیروهای مسلح و تعامل مناسب سایر سازمان‌ها و نهادهای استان است.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر گفت: مردم، همواره شاهد خدمات و مجاهدت همکاران در تأمین نظم و انضباط و امنیت در تمام شهرها و مرزها هستند.

وی گفت: همسویی، همدلی، همفکری و تعامل کارکنان انتظامی و مرزبانان در استان بسیار مطلوب و چشمگیر است و خداوند را شاکر و سپاسگزاریم که در این لباس مقدس خدمت می‌نمائیم.