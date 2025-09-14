خدمتگزاری در راه امنیت مردم افتخاری برای حافظان نظم و امنیت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی صبح یکشنبه در نشست تعاملی با فرماندهان مرزبانی گفت: امنیت امروز، نتیجه ایثار و مجاهدت‌های مرزبانان و سبزپوشان انتظامی و همراهی مردم عزیز است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر یاد و خاطره شهدای مدافع امنیت را گرامی داشت و گفت: شهدای مدافع امنیت در راه ولایت فدا شدند.

وی تصریح کرد: تعامل سازنده و مطلوب مرزبانان و سبزپوشان انتظامی و سایر نیروهای مسلح در استان موجب ارتقای امنیت شده است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر ضمن تقدیر از همراهی و تعامل مرزبانی گفت: با تلاش و مجاهدت‌های همکاران عزیزم در تمام سطوح شاهد امنیت فراگیر در استان ولایتمدار بوشهر باشیم.