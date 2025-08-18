اتحاد و همبستگی خبرنگاران در دفاع مقدس ۱۲ روزه زمینه ساز پیشرفت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محیالدین طاهری، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: خبرنگار حقیقی که رسالت حقیقی دارد، نگاهش خدمت و خبر و صحیح و دقیق دادن به ملت است، خبر حقیقی و واقعی بدون طرفداری از این و آن انتقال داده باشد و خبرنگار حقیقی کسی است که ترسی غیر از خدا ندارد.
وی ادامه داد: خبری که انتقال داده میشود نباید مورد تنش در جامعه شود، اگر نگاه به خبر و خبررسانی با نگاه به خداوند باشد، باعث توفیقات بیشتر میشود که باعث نگاه ویژه خداوند و امام عصر (عج) میشود.
دبیر جامعه روحانیت شیراز افزود: در ایام دفاع مقدس ۱۲ روزه مجموعههای خبری کار بزرگی انجام دادند که همراهی خوبی با مردم و مسئولین داشتند و مطالب مردم و مسئولین را به درستی انتقال دادید.
تولیت حرم حضرت سیدعلاالدین حسین (ع) تصریح کرد: این اتحاد، همبستگی، همراهی و همکاری که در ایام جنگ ۱۲ روزه داشتید و مسئولین کشور و استان قدمهای بزرگتری را برای اصحاب رسانه بردارند.
