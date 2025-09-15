قیمت نجومی بلیت برای دیدار استقلال و الوصل در لیگ قهرمانان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا ۲، چهارشنبه ۲۶ شهریور از ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف تیم الوصل امارات میرود. این دیدار به میزبانی الوصل در ورزشگاه خانگی این تیم برگزار خواهد شد.
بر اساس اعلام باشگاه میزبان، قیمت بلیت این مسابقه بین ۵ تا ۷۰ دلار تعیین شده است. با احتساب میانگین نرخ دلار در ایران که ۹۸ هزار تومان است حداقل قیمت بلیت به حدود ۴۹۰ هزار تومان و حداکثر آن به ۶ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان میرسد.
قیمت بلیت بسته به نوع جایگاه، متفاوت است برای مثال، صندلیهای نزدیک به زمین و بخشهای ویژه، در بالاترین بازه قیمتی قرار دارند، در حالی که بخشهای دورتر یا معمولی، با قیمتهای پایینتر عرضه میشوند.
باشگاه الوصل در شبکههای اجتماعی از هواداران خود درخواست کرده تا با خرید بلیتهای ورزشگاه و با حضور حداکثری شان، از بازیکنان این تیم مقابل استقلال ایران حمایت کنند.
این دیدار فرصتی مهم برای شاگردان ریکاردو ساپینتو محسوب میشود تا در اولین گام در لیگ قهرمانان آسیا، نتیجه خوبی کسب کنند و با اعتماد به نفس بالا به ادامه رقابتها نگاه کنند.
نظر شما