آماده باش به ۲ بازیکن خارجی استقلال برای بازی با الوصل

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه چهارشنبه ۲۶ شهریور از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه زعبیل شهر دبی به مصاف تیم الوصل امارات خواهد رفت. آبیپوشان در این دیدار چند بازیکن کلیدی خود را به دلیل محرومیت و مصدومیت در اختیار ندارند؛ رستم آشورماتوف و عارف غلامی به دلیل آسیب دیدگی، و مهران احمدی به دلیل محرومیت قادر به همراهی تیم نیستند.
سرمربی پرتغالی استقلال، ریکاردو ساپینتو، برای این بازی قصد دارد از ترکیبی هجومی استفاده کند و احتمالاً یاسر آسانی وینگر تازهوارد استقلال را در ترکیب اصلی قرار خواهد داد. این بازیکن برخلاف سایر بازیکنان جدید و خارجی، از آمادگی خوبی برخوردار است و ساپینتو امیدوار است با حضور او در خط حمله، فشار بیشتری روی دروازه حریف ایجاد کند.
همچنین داکنز نازون، مهاجم جدید استقلال که در آخرین بازی ملی خود برای تیم هائیتی موفق به ثبت سه گل شده، یکی دیگر از گزینههای اصلی خط حمله آبیها به شمار میرود. تاکنون مهاجمان استقلال در فصل جاری موفق به گلزنی در رقابتهای لیگ برتر نشدهاند و ساپینتو همراه با هواداران امیدوار است این طلسم در نخستین دیدار آسیایی شکسته شود.
با توجه به ترکیب و تواناییهای نفرات در دسترس، ساپینتو قصد دارد با تاکتیکی کاملاً هجومی بازی را آغاز کند و استقلال بتواند با کنترل میانه میدان و فشار مستمر بر دفاع الوصل، دیداری موفق را رقم بزند. پیروزی در این مسابقه میتواند علاوه بر کسب سه امتیاز، روحیه بالایی به بازیکنان استقلال بدهد و شرایط تیم را برای ادامه رقابتهای آسیایی تا حد زیادی هموار کند.
