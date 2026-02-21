۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۲۴

جذب ۵۲ درصدی اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی نفت در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد از جذب ۵۲ درصدی اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی نفت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتظام سهمگین ظهر عصر شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه اظهار کرد: مجموع اعتبارات ابلاغی مسئولیت‌های اجتماعی نفت، شامل مصوبات سفر دولت سیزدهم و سال‌های گذشته، چهار هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان است.

وی افزود: از این میزان، دو هزار و ۱۲۸ میلیارد تومان بابت اجرای پروژه‌ها به پیمانکاران پرداخت شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به روند جذب اعتبارات گفت: با احتساب ارقام در دست پرداخت، تاکنون ۵۲ درصد اعتبارات جذب شده است.

به گفته وی، ۴۸ درصد باقی‌مانده هنوز به مرحله جذب نرسیده و نیازمند پیگیری و رفع موانع اجرایی است.

سهمگین بیان کرد: مانده اعتباراتی که اسناد آن آماده پرداخت است، یک هزار و ۹۹۳ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

در پایان جلسه نیز ۱۷ مصوبه کارگروه‌های زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیط زیست پس از بحث و بررسی به تصویب اعضای شورا رسید.

