به گزارش خبرنگار مهر، انتظام سهمگین ظهر عصر شنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه اظهار کرد: مجموع اعتبارات ابلاغی مسئولیتهای اجتماعی نفت، شامل مصوبات سفر دولت سیزدهم و سالهای گذشته، چهار هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان است.
وی افزود: از این میزان، دو هزار و ۱۲۸ میلیارد تومان بابت اجرای پروژهها به پیمانکاران پرداخت شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با اشاره به روند جذب اعتبارات گفت: با احتساب ارقام در دست پرداخت، تاکنون ۵۲ درصد اعتبارات جذب شده است.
به گفته وی، ۴۸ درصد باقیمانده هنوز به مرحله جذب نرسیده و نیازمند پیگیری و رفع موانع اجرایی است.
سهمگین بیان کرد: مانده اعتباراتی که اسناد آن آماده پرداخت است، یک هزار و ۹۹۳ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان برآورد میشود.
در پایان جلسه نیز ۱۷ مصوبه کارگروههای زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیط زیست پس از بحث و بررسی به تصویب اعضای شورا رسید.
