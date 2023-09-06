محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی از فردا کاهش ۲ – ۴ درجه دمای هوا در استان خوزستان پیش‌بینی می‌شود.

وی با اعلام اینکه وقوع دماهای ۴۸ و ۴۹ درجه همچنان برای روز جاری در خوزستان پیش‌بینی می‌شود، افزود: همچنین از روز پنجشنبه تا اوایل روز شنبه با استقرار جریانات جنوبی شاهد افزایش رطوبت و شرجی همراه با مه یا مه رقیق در قسمت‌های ساحلی، جنوبی و مرکزی استان خواهیم بود.

سبزه زاری عنوان کرد: در این ایام با توجه به انباشت رطوبت احتمال افزایش ابر و رگبار و رعدوبرق پراکنده برای ساعاتی در برخی از مناطق خوزستان به‌ویژه ارتفاعات شرقی و شمال شرقی استان وجود دارد.

وی بیان کرد: در شبانه روز گذشته امیدیه با ۴۹.۱ و ایذه با ۲۲.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۴۷.۹ و حداقل به ۲۶.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.