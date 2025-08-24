افزایش دما در خوزستان ادامه دارد

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی نشان دهنده روند افزایش دما تا روز سه شنبه و سپس کاهش دما تا روز پنجشنبه میباشد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: همچنین تا پایان هفته (بهویژه طی صبحگاه و شامگاه)، جریانات جنوبی به تناوب سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی و تا حدودی در بخشهایی از مرکز استان خواهند شد.
به گفته وی، طی روز سهشنبه وزش باد در نیمه غربی تا مرکزی به صورت متوسط همراه با تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
سبزه زاری با اشاره به جریانات جوی اعلام کرد: در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۴۷.۴ و ایذه با دمای ۲۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شده اند.
وی تصریح کرد: همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۶.۲و کمینه دمای ۲۷.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.
