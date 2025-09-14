شاخص کل بورس امروز ۴۶ هزار واحد رشد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز _یکشنبه بیست‌وسوم شهریور_ با رشد ۴۶ هزار و ۴۹۱ واحدی به ۲ میلیون و ۶۷۶ هزار واحد رسید.

از تغییر شاخص‌های دیگر بورس می‌توان به رشد ۸ هزار و ۵۶۷ واحدی شاخص کل هم‌وزن اشاره کرد.

حجم معاملات امروز ۲۳.۳۰۲ میلیارد سهم بود که طی ۲۶۲,۰۹۱ معامله دادوستد شد و ارزش کل این معاملات نیز به ۹۵,۸۱۱.۰۰۲ میلیارد ریال رسید.

ارزش کل بازار بورس نیز بالغ‌بر ۸۰,۸۸۲,۰۸۲.۱۸۸ میلیارد ریال شد.

نمادهای «فملی»، «فارس» و «فولاد» بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل گذشتند.