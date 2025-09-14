به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید مصطفی حسینی در آیین گرامیداشت روز پزشک، دندانپزشک و داروساز در سالن همایش‌های بین المللی روزبه با تقدیر از خدمات جامعه پزشکی افزود: مردم به دلیل اعتماد ویژه‌ای که به پزشکان دارند، کمتر نسبت به آنان قضاوت منفی می‌کنند و حتی خطاهای احتمالی را با بزرگواری می‌بخشند.

وی با تقسیم‌بندی علوم به دو دسته «تقویت‌کننده امور روحانی» و «حافظ جان آدمی»، علوم پزشکی را دارای هر دو ویژگی عنوان کرد و گفت: پزشکان غیر از درمانگری، در تاب‌آوری جامعه، سلامت اخلاقی و تزریق روحیه صبر و مهربانی نقش بی‌بدیلی دارند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان به نقش بی‌بدیل جامعه پزشکی در سلامت جسم و روح جامعه اشاره کرد و گفت: پزشکان با لبخندهایشان انرژی و زندگی را به مردم هدیه می‌دهند و گاهی تاثیر سخن آنان حتی از مسئولان دینی نیز بیشتر است.

حسینی با بیان خاطره‌ای از تاثیرپذیری افراد از معلمان به مقایسه جایگاه اجتماعی پزشکان و معلمان پرداخت و گفت: گاهی تاثیر سخن یک پزشک در جامعه حتی از مسئولان دینی نیز بیشتر بوده که این جایگاه از سوی خداوند به آنها اعطا شده است.

امام جمعه زنجان با اشاره به حضور موثر پزشکان در گروه‌های جهادی و موقعیت‌های بحرانی، قول مساعد داد که به عنوان نماینده ولی فقیه از مسئولان علوم پزشکی حمایت کند و در رفع مشکلات این بخش بکوشد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی زنجان نیز در این مراسم با اشاره به دسترسی بهتر مردم ایران به خدمات درمانی نسبت به بسیاری کشورها، گفت: نظام سلامت ایران امروز در جهان حرفی برای گفتن دارد و این آبروداری مرهون زحمات پزشکان و دست‌اندرکاران حوزه سلامت است.

حجت‌الاسلام مجید نقیلو در ادامه به تبیین جایگاه پیامبر اکرم (ص)، گفت: پیامبر اسلام تنها معلم اخلاق نبود بلکه بنیان‌گذار تمدنی بزرگ و ماندگار بود که جامعه‌ای جاهلی را به اوج تمدن بشری رساند و پرورش ابن‌سیناها یکی از نمادهای این تمدن بزرگ است.

وی، پیوند انقلاب تاریخی ایران با دین اسلام و تمدن هفت‌هزار ساله ایرانی را یادآور شد و گفت: پزشکان و فعالان نظام سلامت، پایه‌های اصلی این تمدن‌سازی به شمار می‌روند و این تمدن با پشتوانه‌ای که دارد همواره زنده خواهد ماند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی زنجان خاطر نشان کرد: پزشکان و دست‌اندرکاران نظام سلامت با روح ایرانی، اسلامی و شرقی خود نقش و مسئولیتشان را به درستی ایفا کرده و ایران را در اوج نگاه داشته‌اند.