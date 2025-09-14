به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم حسن‌نژاد عصر امروز یکشنبه در حاشیه نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و فعالان بخش کشاورزی خوزستان، اظهار کرد: امروز از بندر امام خمینی بازدیدهای میدانی انجام شد و وضعیت واردات کالاهای کشاورزی، به‌ویژه نهاده‌های دامی مانند ذرت، جو و کنجاله سویا، بررسی شد.

وی افزود: در این بازدید، چالش‌های مرتبط با فرآیند ترخیص و مشکلات واردکنندگان مورد ارزیابی قرار گرفت تا با تسریع در خروج کالا از بندر، موانع موجود برطرف شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به برگزاری نشستی با حضور دامداران، مرغداران، اتحادیه‌های عشایری و سایر تشکل‌های تولیدی استان اشاره کرد و گفت: در این جلسه، فعالان بخش کشاورزی مسائل و تنگناهای خود را مطرح کردند. اتحادیه مرغداران به موضوعاتی از جمله تأمین به‌موقع نهاده‌ها، قیمت‌گذاری و مسائل صنفی پرداختند. همچنین اتحادیه‌های عشایری و دامداران چالش‌های خود را در حوزه‌های مختلف بیان کردند.

حسن‌نژاد با بیان اینکه این نشست با حضور رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار شد، افزود: موضوع‌های مطرح‌شده به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ بخشی از مسائل در سطح استانی قابل حل است که دستورات لازم برای پیگیری آن‌ها صادر خواهد شد. بخش دیگر به سیاست‌گذاری‌های کلان در سطح مجلس شورای اسلامی مربوط می‌شود و بخشی نیز در حوزه وظایف وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد که در این وزارتخانه پیگیری خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت خوزستان به‌عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی کشور، اظهار داشت: موضوع‌ها و مطالبات بخش کشاورزی این استان در سطح ملی هم در مجلس و هم در وزارت جهاد کشاورزی با جدیت دنبال خواهد شد تا تولید در این منطقه به شرایط مطلوب‌تری برسد.

حسن‌نژاد گفت: پس از بررسی‌های لازم، تصمیمات مقتضی برای حل مشکلات استانی و ملی اتخاذ خواهد شد تا دغدغه‌های دامداران، مرغداران و کشاورزان به حداقل برسد.