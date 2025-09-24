  1. استانها
  2. گیلان
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۵

صالحی: مسیر بازسازی عتبات عالیات به برکت خون شهدا ادامه دارد

رشت- رئیس امور استان‌های ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور با تأکید بر نقش خون پاک شهدا و تلاش‌های نیروهای محور مقاومت گفت: مسیر بازسازی عتبات عالیات به برکت خون شهدا ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحی ظهر چهارشنبه در مراسم ستاد بازسازی عتبات عالیات در نشست با رؤسای شهرستانی عتبات عالیات در سالن همایش حسینیه شاهد و ایثار رشت اظهار کرد: راه و مسیر ما جاری و برقرار است و بزرگ‌ترین جمهوری اسلامی فراتر از مرزهای جغرافیایی شکل گرفته است.

صالحی افزود: این باور قلبی من است که اگر امروز در این سنگر خدمتگزاری هستیم، همه به برکت ایثار و فداکاری شهدای بزرگوار است.

وی با یادآوری خاطرات دوران دفاع مقدس اظهار داشت: رزمندگان با اتکا به نور حرم امام حسین (ع) و عشق به آرمان‌های مقدس، در سخت‌ترین شرایط از کشور دفاع کردند.

صالحی با اشاره به اینکه حتی در سخت‌ترین لحظات جنگ، نور حرم امام حسین (ع) برای رزمندگان منبع امید و قوت بود، گفت: این نور و عشق، رمز پیروزی ما در آن روزها بود.

مدیر امور استان‌های ستاد بازسازی عتبات عالیات، افزود: امروز نیز این مسیر مقاومت با تلاش مدافعان حرم و نیروهای محور مقاومت در یمن، لبنان و عراق ادامه دارد و دشمنان از این مکتب مقاومت به شدت بیمناک هستند.

وی با اشاره به حملات تروریستی به حرم امامین عسکریین تصریح کرد: دشمنان می‌خواهند این مکتب مقاومت را نابود کنند اما این مسیر با قدرت و اراده رزمندگان ادامه خواهد یافت.

صالحی در ادامه گفت: مأموریت‌های ستاد شامل جمع‌آوری نذورات، بازسازی و توسعه حرم‌های مقدسه و برگزاری مراسم اربعین است که هرکدام جایگاه ویژه و اهمیتی راهبردی دارد.

وی با اشاره به اینکه بازسازی حرم‌ها بستر مناسبی برای تقویت پیاده‌روی اربعین فراهم می‌کند، تاکید کرد: با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت درست، می‌توانیم همه این مأموریت‌ها را همزمان و با کیفیت پیش ببریم.

صالحی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات بخشی از بزرگ‌ترین رزمایش جهانی در راستای تحقق ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) است که باید قدر آن را دانست و همگی در آن نقش آفرینی کنیم.

