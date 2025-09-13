به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم احدی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فراخوان جذب مدیران کاروان جدید در حج و زیارت استان اردبیل آغاز شده است.

وی افزود: در راستای تحقق مفاد نظام نامه جامع منابع انسانی حوزه کارگزاری حج و زیارت در زمینه ورود به حوزه کارگزاری و بهره‌ مندی از ظرفیت حداکثری مشتاقان ورود به عرصه خدمتگزاری به زائرین اعتاب مقدسه، فراخوان جذب معاون آموزشی عتبات عالیات ۱۴۰۴ از امروز ۲۲ شهریور ماه آغاز می‌شود.

مدیر حج و زیارت اردبیل گفت: این فراخوان تا ۱۵ مهرماه ادامه دارد و متقاضیان و علاقه مندان به این خدمتگزاری در حوزه می‌توانند با مراجعه به سایت https://kargozaran.haj.ir/Calls/CallsDetails.aspx?idCalls=6471 ثبت نام نمایند.

احدی ادامه داد: بکارگیری عزیزان در این سمت اجرایی منوط به مصاحبه و بررسی صلاحیت‌های عمومی خواهد بود و داشتن حداقل ۲۵ تا ۵۵ سال، مدرک تحصیلی فوق دیپلم و شرط تاهل الزامی است.