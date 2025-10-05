  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۰

فرصت ورود به عرصه کارگزاری حج و زیارت فراهم شد

فرصت ورود به عرصه کارگزاری حج و زیارت فراهم شد

سازمان حج و زیارت اعلام کرد: علاقمندان به حضور در عرصه کارگزاری حج فقط تا ۲۵ مهرماه فرصت دارند تا با ثبت نام در فراخوان معاونت آموزشی عتبات عالیات وارد شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اینکه چرخه ورودی به حوزه کارگزاران براساس بازنشستگی برخی از افراد می بایست دائما در جریان باشد ، بدین جهت فراخوان معاونت آموزشی کاروان عتبات تا ۲۵مهر ماه در سامانه جامع کارگزاران فعال می باشد.

بنابراین متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع کارگزاران به آدرس kargozaran.haj.irضمن اطلاع از ضوابط فراخوان، در صورت تمایل در آن شرکت نمایند.

پس از فراخوان و ثبت نام، کنترل مدارک توسط دفتر حج و زیارت استان و بعد از آن مصاحبه حضوری و سپس دوره های آموزشی برگزار می گردد و فرد متقاضی در صورت طی کردن موفق مراحل تعیین شده به عنوان معاون آموزشی عتبات وارد این عرصه شده و به جمع کارگزار زیارتی می پیوندد.

چرخه ورود به حوزه کارگزاری بدین شرح است که ابتدا معاونت آموزشی سپس مدیریت کاروان عتبات و پس از آن ورود به حوزه کارگزاری عمره مفرده و حج با رعایت ضوابط مربوطه خواهد بود.

کد خبر 6612248

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها