هشدار فرماندار سمنان به مدیران؛ بازگشت اعتبارات به خزانه پذیرفته نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر چهارشنبه در کمیته برنامه‌ریزی سمنان که در محل فرمانداری شهرستان برگزار شد، با اعلام اینکه تنها ۱۵ درصد اعتبارات شهرستان از استان بوده و مابقی اعتبارات ملی است، از مدیران خواست تا با جدیت نسبت به جذب منابع و جلوگیری از بازگشت مبالغ به خزانه اقدام کنند و تاکید کرد: پیگیری پروژه‌های استادیوم تختی، ساختمان مرکز بهداشت و واگذاری زمین برای تولید انرژی خورشیدی مورد توجه ویژه باشد.

وی افزود: مدیران باید با تمام توان دنبال جذب منابع باشند و از هرگونه سهل‌انگاری که منجر به بازگشت مبالغ به خزانه شود جلوگیری کنند.

صمیمیان تاکید کرد: هیچ مدیری حق ندارد اعتبارات شهرستان را به اداره کل منتقل کند یا هزینه‌های سمنان در شهرستان دیگر خرج شود، او هشدار داد که در صورت عدم پیگیری جدی، موضوع به مراجع بالاتر اعلام خواهد شد.

فرماندار سمنان خواستار پیگیری سریع پروژه‌های کلیدی شد و از مسئولان خواست تا روند تکمیل مواردی همچون بازارچه صنایع دستی، تقاطع‌های مهمانشهر، خیرآباد، استادیوم تختی و ساختمان مرکز بهداشت را تسریع کنند.

وی همچنین به رئیس منابع طبیعی شهرستان متذکر شد که زمین‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید انرژی خورشیدی (تولید برق) ایجاد مجتمع‌های بین راهی در اختیار متقاضیان قرار گیرد تا زمینه توسعه پروژه‌های انرژی پاک فراهم شود.

صمیمیان درباره عملکرد مدیران درپیگیری سند توسعه شهرستان نیز گفت: مدیران کلی که توانایی جذب اعتبارات ملی برای اجرای برنامه‌ها وپروژه مندرج درسندتوسعه را ندارند مکتوب اعلام، تا به محضر استاندارمحترم اعلام شود، وی همچنین به برخی مدیران اولتیماتوم داد و خواستار پیگیری فوری برای جذب اعتبارات شد.

فرماندار سمنان با اشاره به مبادله اندک موافقت‌نامه‌ها اعتبارات سالجاری میان دستگاه‌های اجرایی شهرستان و سازمان مدیریت بیان کرد: درصد کمی از دستگاه‌های اجرایی موافقت‌نامه با سازمان مدیریت مبادله کردند که باید هرچه زودتر این امر اتفاق بیفتد.

وی یادآور شد: بر اساس سند پنج‌ساله، ۱۶ هزار میلیارد تومان باید در شهرستان هزینه و پروژه‌ها به بهره‌برداری برسند، فرماندار خواستار هماهنگی و پیگیری جدی دستگاه‌ها شد تا اعتبارات جذب و پروژه‌های مصوب در زمان مقرر اجرایی شوند.