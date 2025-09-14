مسئولیت برخورد زشت با دستفروشان با شهرداری قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه اشدری بعد از ظهر یکشنبه در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورای شهر قزوین با انتقاد شدید از برخورد خشونتآمیز عوامل پیمانکار شهرداری با دستفروشان در خیابان شهید سلیمانی، خواستار پاسخگویی مدیریت شهری و اصلاح فوری سازوکارهای ساماندهی مشاغل شهری شد.
وی با اشاره به حادثه اخیر درگیری میان چند تن از دستفروشان زحمتکش و نیروهای پیمانکاری شهرداری اظهار کرد: فارغ از روایتهای رسمی یا تقطیعشده، آنچه در افکار عمومی باقی مانده، تصویری از خشونت، تحقیر و بیتوجهی به کرامت انسانی و تصویری است که هیچ توجیهی برای آن پذیرفته نیست.
اشدری با بیان اینکه مسئولیت این اتفاق متوجه شهرداری است نه پیمانکار، تصریح کرد: استفاده از نیروهای فاقد صلاحیت اخلاقی و آموزشی برای ساماندهی شهری، فاقد مشروعیت قانونی و اجتماعی است.
وی بیان کرد: این افراد بدون آموزش و نظارت، و گاه با پیشینههای نامناسب، به عنوان نیروی انتظامبخشی به خیابانها فرستاده میشوند و امنیت روانی شهروندان را تهدید میکنند.
وی با تأکید بر لزوم دلجویی از دستفروشان آسیبدیده گفت: مدیریت شهری باید ضمن عذرخواهی رسمی، با حضور در میان این عزیزان و اقدامات انسانی توأم با رأفت، برای جبران این ضایعه تأسفبار اقدام کند؛ در مقابل، از جوان هنرمندی که با همراهی دوستانش دو باب مغازه را در اختیار دستفروشان آسیبدیده قرار داده، باید بهطور شایسته تقدیر شود.
عضو شورای شهر قزوین با دفاع از جایگاه اقتصادی دستفروشان افزود: این قشر بخشی از اقتصاد مردمیاند، نه مزاحمان شهری و در شرایط تورم و انحصار برخی اصناف، حضور دستفروشان بهمثابه یک مکانیسم تعدیلگر عمل میکند و حذف آنان بدون جایگزینسازی واقعی، به زیان عدالت اجتماعی است.
اشدری با اشاره به عملکرد مثبت مدیریت پیشین میادین و ترهبار قزوین گفت: ایشان با تلاش و پافشاری، چند بازارچه محلی برای ساماندهی مشاغل و رفاه مردم ایجاد کردند و حالا شهردار فعلی بهجای وعدههای غیرواقعی برای انتقال میدان میوه و خشکبار به خارج از شهر، باید ابتدا میادین را در نقاط شهری افزایش دهد تا دستفروشان با حفظ حرمت ساماندهی شوند.
وی با انتقاد از بیثباتی مدیریتی در شهرداری قزوین اظهار کرد: حیف از این همه بودجه که در اختیار مدیریت شهری متغیر و بیبرنامه قرار دارد؛ بهراستی، چرا باید با وجود امکانات، همچنان شاهد چنین بحرانهایی باشیم؟
اشدری در ادامه گفت: نظم شهری اگر به قیمت تحقیر، ضرب و جرح و ترس شهروندان تمام شود، دیگر «نظم» نیست؛ بلکه بینظمی در لباس قانون است.
این عضو شورای شهر تصریح کرد: تنها راههای مشروع ساماندهی، آموزش نیروهای اجرایی، طراحی سازوکارهای مشارکتی و ایجاد بازارهای محلی واقعی و نه نمایشی است.
وی خواستار شفافیت و پاسخگویی مدیریت شهری شد و افزود: انتشار نسخه کامل فیلم حادثه، برخورد قضایی با عوامل خشونتورز، و بازنگری در سیاستهای پیمانکاری، حداقل اقداماتی است که انتظار میرود. اما مهمتر از همه، بازتعریف نگاه مدیریت شهری به شهروندان است.
اشدری در پایان تأکید کرد: مردم خواهان آنند که شهردار بهجای برخوردهای قهری، به سمت طراحی سازوکارهای انسانی، مشارکتی و قانونی برای ساماندهی دستفروشان حرکت کند. احترام به کرامت انسانی، آموزش نیروهای اجرایی و ایجاد بازارهای محلی واقعی باید در صدر اولویتهای مدیریت شهری قرار گیرد.
نظر شما