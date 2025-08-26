به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح طرح‌های جدید اردوگاه کرامت قم بعدازظهر سه شنبه به مناسبت هفته دولت با حضور سردار ضیاالدین حزنی دبیر قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه، استاندار قم و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

سردار حزنی در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار کرد: هر آنچه امروز کشور از امنیت و اقتدار دارد، مرهون خون شهدا و ایثار ملت ایران است و سپاه خود را موظف می‌داند در مسیر خدمت‌رسانی به مردم، راه آنان را ادامه دهد.

وی با تأکید بر اینکه محرومیت‌زدایی رسالت اصلی سپاه از آغاز انقلاب تاکنون بوده است، افزود: قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه در سطح ملی فعال است و در مناطق محروم، مرزی و حساس کشور طرح‌های متعددی را اجرا می‌کند.

وی ادامه داد: قم نیز به‌عنوان یکی از استان‌های مهم کشور از ظرفیت‌های این قرارگاه برای رفع آسیب‌های اجتماعی بهره‌مند خواهد شد.

دبیر قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه با اشاره به چالش‌های موجود در کشور تصریح کرد: بخش مهمی از محرومیت‌های امروز ناشی از ناکارآمدی در حوزه اقتصادی است و اگر این مسئله به‌درستی مدیریت شود، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی به‌طور طبیعی کاهش خواهد یافت.

وی همچنین نسبت به تبعات بی‌توجهی به دو پدیده طلاق و بیکاری هشدار داد و گفت: این دو معضل می‌تواند بنیان خانواده و امنیت اجتماعی را به‌طور جدی تهدید کند.

سردار حزنی با بیان اینکه سپاه اقدامات گسترده‌ای در حوزه مقابله با اعتیاد انجام داده است، اظهار کرد: تاکنون ۱۸ مکان در استان‌های مختلف کشور به اردوگاه‌های ترک اعتیاد و مراکز مقابله با مواد مخدر اختصاص یافته است که نشان‌دهنده حضور جدی سپاه در خط مقدم این عرصه است.

وی تأکید کرد: اگر بتوانیم کمر اعتیاد را در کشور بشکنیم، امنیت اجتماعی تقویت می‌شود و هزینه‌های سنگین ناشی از این معضل کاهش خواهد یافت، زیرا وجود یک فرد معتاد در خانواده می‌تواند مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی را به دنبال داشته باشد.

دبیر قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه با اشاره به نقش اردوگاه کرامت قم گفت: این مرکز باید به‌گونه‌ای عمل کند که آمار معتادان استان به سطحی قابل قبول کاهش یابد و به الگویی برای سایر استان‌ها در حوزه درمان و پیشگیری از اعتیاد تبدیل شود.

وی همچنین بر اهمیت مشارکت خیرین در اجرای طرح‌های اجتماعی و فرهنگی سپاه تأکید کرد و افزود: خیرین همواره در کنار سپاه در پروژه‌هایی چون مدرسه‌سازی، آبرسانی، ایجاد مراکز درمانی و فرهنگی حضور داشته‌اند و در بحث مقابله با اعتیاد نیز نقش آنان اساسی و تعیین‌کننده است.

سردار حزنی در پایان با قدردانی از مسئولان استان قم به‌ویژه استاندار، خاطرنشان کرد: همدلی و همکاری همه دستگاه‌ها در تکمیل پروژه‌های اجتماعی و مقابله با آسیب‌ها ضروری است. تنها با وحدت و برادری می‌توان گام‌های بزرگی برای کاهش محرومیت‌ها و ایجاد امید در جامعه برداشت.