به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی یکشنبه شب در دیدار با فرماندار شهرستان دشتی با تأکید بر اهمیت نقش این شهرستان در توسعه فعالیتهای شیلاتی گفت: شهرستان دشتی ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه صیادی و آبزیپروری دارد و ما با جدیت در حال پیگیری طرحهایی هستیم که هم به رونق اقتصادی منطقه کمک کند و هم امنیت و رفاه صیادان و کشاورزان را ارتقا دهد.
مدیرکل شیلات استان بوشهر در تشریح برنامههای در دست اقدام اظهار کرد: لایروبی اسکله لاور قدیم از اولویتهای ماست تا قایقهای صیادی بتوانند با سهولت بیشتری فعالیت کنند.
امینی بیان کرد: همچنین برای تقویت خدمات ایمنی، درخواست اختصاص ۲۰۰ متر از اراضی شیلات در روستای لاور برای احداث ایستگاه خودروهای آتشنشانی مطرح شده است که به زودی در اختیار دهیاری محترم لاور قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در حوزه آبزیپروری نیز یکی از سیاستهای جدی ما استفاده از استخرهای ذخیره آب کشاورزی برای پرورش ماهی است، این اقدام میتواند علاوه بر افزایش تولید، به بهبود معیشت کشاورزان و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان دشتی منجر شود.
مدیرکل شیلات استان بوشهر همچنین از آمادگی کامل این اداره کل برای برگزاری دورههای آموزشی با حضور کشاورزان دشتی خبر داد و گفت: انتقال دانش و مهارت به بهرهبرداران، کلید موفقیت در توسعه صنعت شیلات است و ما با برنامهریزی دقیق، این آموزشها را در اختیار کشاورزان و صیادان قرار خواهیم داد.
امینی در پایان تأکید کرد: شیلات استان بوشهر تمام توان خود را برای پشتیبانی از طرحهایی که موجب رونق صیادی، توسعه پایدار و ارتقای خدمات عمومی در شهرستان دشتی میشود، به کار خواهد گرفت.
