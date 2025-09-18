به گزارش خبرنگار مهر، حسن سلطانی ظهر پنجشنبه در گردهمایی اعضای ستادی اداره کل ورزش و جوانان قم و رؤسای هیأتهای ورزشی، با اشاره به حمایتهای مالی اخیر در حوزه ورزش استان اظهار داشت: پس از رفع موانع مالی و اداری، فرآیند حسابرسی هیأتهای ورزشی آغاز شده و در همین راستا دورههای آموزشی ویژه بازرسان و خزانهداران برای ارتقای شفافیت مالی برگزار خواهد شد.
وی از تزریق حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار به هیأتهای ورزشی قم خبر داد و افزود: بر اساس دستهبندی انجامشده، هیأتها در پنج گروه تقسیم شدهاند و بودجه تخصیصی متناسب با این طبقهبندی توزیع خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان قم با بیان اینکه ساماندهی مجامع هیأتها در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: تاکنون سه مجمع سالیانه برگزار شده و وضعیت شش هیأت فاقد رئیس یا سرپرست نیز تعیین تکلیف شده است.
سلطانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعتبارات عمرانی گفت: از مجموع ۶۲ میلیارد تومان اعتبار تملک داراییها، بخش عمده جذب شده و کمتر از ۱۵ میلیارد تومان باقی مانده است.
وی از سرعت گرفتن روند تکمیل ورزشگاه ۴۵۰۰ نفری قم و پروژههای ورزشگاه تختی خبر داد و افزود: موضوع بازسازی ورزشگاه یادگار امام نیز در حال بررسی و پیگیری است.
وی با تأکید بر فرسودگی زیرساختهای ورزشی استان یادآور شد: بیشتر اماکن ورزشی قم بیش از ۴۰ تا ۵۰ سال قدمت دارند و بازسازی کامل آنها نیازمند اعتباری بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است. به گفته وی، تفکیک انشعابات آب، برق و گاز مجموعههای ورزشی از جمله اقداماتی است که برای کاهش هزینهها و جلوگیری از اختلافات در حال انجام است.
مدیرکل ورزش و جوانان قم همچنین درباره وضعیت خانههای هیأتها اظهار داشت: از مجموع ۴۸ هیأت ورزشی استان، ۳۲ هیأت دارای خانه مستقل هستند اما توزیع این اماکن متناسب با ظرفیت رشتهها نبوده و موضوع در کمیتههای تخصصی در دست بررسی است.
سلطانی در پایان با اشاره به مشکلات ساختمان اداری اداره کل ورزش و جوانان قم گفت: با وجود گذشت دو دهه، این اداره کل هنوز ساختمان ستادی مستقل ندارد و پیگیری برای رفع این کمبود در دستور کار جدی قرار گرفته است.
نظر شما