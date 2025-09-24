صباغیان: ۱۲۰ واحد مسکن مددجویان کمیته امداد در جنوب کرمان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر صباغیان، پیش از ظهر چهارشنبه در آئین افتتاح واحدهای مسکونی مددجویی در جنوب کرمان، با تاکید بر اینکه ضریب محرومیت در جنوب کرمان بیش از سایر مناطق این استان است، اظهار داشت: بیش از ۵۰ درصد مددجویان کمیته امداد استان در این منطقه سکونت دارند.

وی هدف از سفر به جنوب کرمان را بررسی و ارائه کمک‌های لازم در این منطقه دانست و افزود: کمک‌های متعددی در حوزه‌های معیشت، اشتغال، مسکن و سایر امور مددجویان انجام شده است.

صباغیان، با بیان اینکه افتتاح ۱۲۰ واحد مسکونی با اعتباری بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان برای مددجویان، با اولویت ایتام انجام شده است، گفت: این مهم یکی از اقدامات مهم کمیته امداد با همکاری استانداری، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و بانک‌های عامل بوده که منجر به یک اتفاق مبارک برای مددجویان جنوب کرمان شده است.

وی با بیان اینکه کمیته امداد از روش‌ها و منابع مختلفی برای تأمین مالی مسکن مددجویان استفاده می‌کند، افزود: این مهم شامل آورده خود مددجو، تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض کمیته امداد از طریق صندوق امداد ولایت می‌شود.

وی بر دغدغه کمیته امداد در اولویت‌بندی افراد نیازمند مسکن تأکید و بیان کرد: فردی که آورده ای ندارد و از همه مستحق‌تر است نباید از اولویت ساخت مسکن خارج شود.

صباغیان، اظهار داشت: بنا داریم تا پایان سال برای خانواده‌های ایتامی که فاقد آورده هستند، در بحث مسکن اقدام‌های لازم انجام شود و آنها در اولویت باشند.