ثبات نسبی دما در تهران؛بیشینه ۳۶ درجه، کمینه ۲۴ درجه در هفته جاری

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی و تحلیل الگوهای همدیدی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر افزایش سرعت وزش باد پیشبینی میشود.
براساس این گزارش، در این مدت در برخی ساعات، بهویژه در نواحی جنوبی و غربی استان، احتمال وزش باد نسبتاً شدید تا شدید وجود دارد که در برخی مناطق میتواند با خیزش گردوخاک محلی یا انتقال گردوخاک از استانهای همجوار همراه باشد. این پدیده موجب کاهش کیفیت هوا و دید افقی بهصورت موقت خواهد شد.
همچنین در ارتفاعات شرقی استان، بهویژه روز دوشنبه، افزایش ابر و بارش پراکنده مورد انتظار است.
اداره کل هواشناسی استان تهران در ادامه افزود: بیشینه دمای هوای شهر تهران طی روزهای آینده در ساعات ظهر به حدود ۳۶ درجه سانتیگراد خواهد رسید و کمینه دما در ساعات شبانه نیز به حدود ۲۴ درجه سانتیگراد کاهش مییابد.
این اداره نسبت به آثار مخاطرهآمیز این شرایط جوی هشدار داده و توصیه کرده است تمهیدات لازم از سوی دستگاههای اجرایی و شهروندان، بهویژه در مناطق مستعد گردوخاک، اتخاذ شود.
نظر شما