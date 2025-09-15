  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۲۷

توانمندی‌های کشور روایت قدرت برای امیدآفرینی در جامعه باشد

توانمندی‌های کشور روایت قدرت برای امیدآفرینی در جامعه باشد

بوشهر- امام جمعه دشتی گفت: توانمندی‌های کشور باید روایت قدرت برای امیدآفرینی در جامعه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام زاهددوست یکشنبه‌شب در نشست شورای اداری شهرستان دشتی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع دولتمردان اظهار داشت: توانمندی‌های کشور باید به‌عنوان روایت قدرت در جامعه بازگو شود تا امیدآفرینی و نشاط اجتماعی تقویت گردد.

وی با بیان اینکه مسئولیت‌ها زودگذر است و مدیران باید از این فرصت‌ها برای خدمت به مردم استفاده کنند، افزود: یکی از خطرات امروز کشور گرفتار شدن در برزخ «نه جنگ و نه صلح» است که موجب کاهش روحیه تلاش و کار در جامعه می‌شود.

امام جمعه دشتی خاطرنشان کرد: مدیران شهرستان باید راوی قدرت نظام باشند و در مقابل جنگ رسانه‌ای دشمن با روحیه کار و تلاش، امید را در جامعه حاکم کنند.

وی مشکل اصلی کشور را ضعف در پیگیری دانست و گفت: احیای واحدهای تولیدی در شهرستان باید عملیاتی شود و توجه به ساماندهی بازار از اولویت‌ها قرار بگیرد.

زاهددوست وضعیت مسکن در شهرستان دشتی را مطلوب توصیف کرد و افزود: این بخش نیازمند تقویت و حمایت بیشتر است.

امام جمعه دشتی همچنین با تبریک فرارسیدن سال تحصیلی جدید و گرامیداشت هفته دفاع مقدس تأکید کرد: همه دستگاه‌ها باید در بزرگداشت این هفته ایفاگر نقش باشند.

وی از همکاری مدیران در برگزاری میز خدمت در ستاد نماز جمعه تقدیر کرد.

کد خبر 6589781

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها