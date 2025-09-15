به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام زاهددوست یکشنبهشب در نشست شورای اداری شهرستان دشتی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع دولتمردان اظهار داشت: توانمندیهای کشور باید بهعنوان روایت قدرت در جامعه بازگو شود تا امیدآفرینی و نشاط اجتماعی تقویت گردد.
وی با بیان اینکه مسئولیتها زودگذر است و مدیران باید از این فرصتها برای خدمت به مردم استفاده کنند، افزود: یکی از خطرات امروز کشور گرفتار شدن در برزخ «نه جنگ و نه صلح» است که موجب کاهش روحیه تلاش و کار در جامعه میشود.
امام جمعه دشتی خاطرنشان کرد: مدیران شهرستان باید راوی قدرت نظام باشند و در مقابل جنگ رسانهای دشمن با روحیه کار و تلاش، امید را در جامعه حاکم کنند.
وی مشکل اصلی کشور را ضعف در پیگیری دانست و گفت: احیای واحدهای تولیدی در شهرستان باید عملیاتی شود و توجه به ساماندهی بازار از اولویتها قرار بگیرد.
زاهددوست وضعیت مسکن در شهرستان دشتی را مطلوب توصیف کرد و افزود: این بخش نیازمند تقویت و حمایت بیشتر است.
امام جمعه دشتی همچنین با تبریک فرارسیدن سال تحصیلی جدید و گرامیداشت هفته دفاع مقدس تأکید کرد: همه دستگاهها باید در بزرگداشت این هفته ایفاگر نقش باشند.
وی از همکاری مدیران در برگزاری میز خدمت در ستاد نماز جمعه تقدیر کرد.
