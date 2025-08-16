۶۴۰ مجوز احداث نیروگاه خورشیدی در کاشان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی بررسی وضعیت نیروگاههای خورشیدی استان اصفهان ظهر شنبه با حضور مدیرعامل شرکت برق منطقهای اصفهان، مدیران شرکت توزیع برق و جمعی از فرمانداران استان برگزار شد که فرماندار ویژه کاشان نیز در آن حضور داشت.
این نشست در راستای سیاستهای راهبردی استانداری برای توسعه انرژی خورشیدی برگزار شد و مباحثی همچون آخرین وضعیت نیروگاههای متصل به شبکه، طرحهای در حال احداث و روند واگذاری اراضی برای توسعه این نیروگاهها مورد بررسی قرار گرفت.
مجتبی راعی، فرماندار ویژه کاشان در این جلسه گزارشی از اقدامات انجامشده ارائه و عنوان کرد: تاکنون ۶۴۰ مجوز فعالیت نیروگاه خورشیدی کوچک و بزرگ مقیاس با ظرفیت حدود ۱۰۰ مگاوات توسط ساتپا در کاشان صادر شده است. وی افزود: تا تیرماه امسال ۲۳ مگاوات برق خورشیدی به شبکه متصل شده و حدود ۲۲ مگاوات دیگر نیز تا پایان شهریورماه اتصال خواهد یافت. پیشبینی میشود تا پایان سال جاری حدود ۴۰ مگاوات انرژی خورشیدی در این شهرستان تأمین شود.
راعی بر لزوم تقویت زیرساختهای برق منطقهای و افزایش ظرفیت شبکههای انتقال و توزیع تأکید کرد و خواستار ابلاغ دستورالعملهای حمایتی و ارائه تسهیلات به سرمایهگذاران پروژههای خورشیدی شد.
در این نشست، مدیرعامل شرکت برق منطقهای اصفهان نیز با اشاره به بهرهبرداری از ۲۴۶ مگاوات برق خورشیدی در استان گفت: پیشبینی میشود این رقم تا پایان سال جاری به ۶۰۰ مگاوات برسد.
