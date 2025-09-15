به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حسین‌زاده، شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کشت ذرت علوفه‌ای در تاریخ ۲۸ خردادماه سال جاری انجام شده و با استفاده از روش آبیاری تیپ، عملیات آبیاری آن به‌صورت منظم اجرا شده است.

وی با اشاره به اقدامات حفاظتی در طول دوره داشت افزود: برای مقابله با آفات، دو نوبت مبارزه شیمیایی علیه کرم ساقه‌خوار ذرت (سزامیا) انجام شد و همچنین در راستای کنترل بیولوژیک، دوبار زنبورهای مفید براکون و تریکوگراما در مزارع رهاسازی شدند.

حسین‌زاده در ادامه اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های کارشناسی، متوسط عملکرد برداشت ذرت علوفه‌ای در این اراضی حدود ۵۵ تن در هر هکتار خواهد بود.