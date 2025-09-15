  1. استانها
  2. گلستان
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۴۹

آغاز برداشت ذرت علوفه‌ای از ۱۸۰ هکتار اراضی در آزادشهر

آغاز برداشت ذرت علوفه‌ای از ۱۸۰ هکتار اراضی در آزادشهر

آزادشهر - سرپرست مرکز جهاد کشاورزی آزادشهر گفت: برداشت ذرت علوفه‌ای از سطح ۱۸۰ هکتار از اراضی شرکت کشت و صنعت آزادشهر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حسین‌زاده، شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کشت ذرت علوفه‌ای در تاریخ ۲۸ خردادماه سال جاری انجام شده و با استفاده از روش آبیاری تیپ، عملیات آبیاری آن به‌صورت منظم اجرا شده است.

وی با اشاره به اقدامات حفاظتی در طول دوره داشت افزود: برای مقابله با آفات، دو نوبت مبارزه شیمیایی علیه کرم ساقه‌خوار ذرت (سزامیا) انجام شد و همچنین در راستای کنترل بیولوژیک، دوبار زنبورهای مفید براکون و تریکوگراما در مزارع رهاسازی شدند.

حسین‌زاده در ادامه اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های کارشناسی، متوسط عملکرد برداشت ذرت علوفه‌ای در این اراضی حدود ۵۵ تن در هر هکتار خواهد بود.

کد خبر 6590784

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها