محمدی: رسانه ملی کردستان در شرایط جنگی جریان اطلاع رسانی را متوقف نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی عصر سه شنبه در دیدار با مدیرکل و معاونان صدا و سیمای مرکز کردستان با محوریت بررسی وضعیت بازسازی و به‌روزرسانی تجهیزات و زیرساخت‌های این مرکز که در ایام جنگ رمضان دچار خسارت و آسیب شدید، بر جایگاه مهم رسانه ملی در تقویت انسجام اجتماعی تأکید کرد.

وی صدا و سیما را «مقوم وحدت ملی و انعکاس‌دهنده صدای حقیقت» دانست و اظهار کرد: این رسانه در تمامی ادوار انقلاب اسلامی، به‌ویژه در برهه‌های حساس و سرنوشت‌ساز، همواره به‌عنوان سنگری مستحکم در برابر توطئه‌های دشمنان ایفای نقش کرده است.

استمرار فعالیت رسانه‌ای در سخت‌ترین شرایط

در ادامه این نشست، مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان با ارائه گزارشی از وضعیت این مجموعه، به شرایط دشوار دوره جنگ اشاره کرد و گفت: با وجود خسارات و فشارهایی که در آن مقطع به مرکز وارد شد، روند تولید و پخش برنامه‌ها حتی برای لحظه‌ای متوقف نشد.

مجاهد بنی عامریان افزود: تیم‌های فنی و خبری به‌صورت شبانه‌روزی تلاش کردند تا جریان اطلاع‌رسانی پایدار بماند و مخاطبان در هیچ شرایطی از دریافت اخبار و برنامه‌ها محروم نشوند.

نیاز به بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان با اشاره به وضعیت فعلی زیرساخت‌ها تصریح کرد: بخشی از تجهیزات و زیرساخت‌های این مرکز نیازمند بازسازی و به‌روزرسانی فوری است تا بتوان خدمات رسانه‌ای را با کیفیت مطلوب‌تری ارائه داد.

وی همچنین بر ضرورت ارتقای تجهیزات فنی، استودیوها و سامانه‌های پخش تأکید کرد و افزود: کارکنان این مجموعه با وجود محدودیت‌ها، با تمام توان در حال انجام مأموریت‌های رسانه‌ای خود هستند.

تأکید بر حمایت از توسعه زیرساخت‌های رسانه‌ای

در این نشست، بر لزوم حمایت از صدا و سیمای مرکز کردستان در مسیر نوسازی و تقویت زیرساخت‌ها تأکید شد؛ اقدامی که می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت تولیدات رسانه‌ای و افزایش ضریب نفوذ این رسانه در سطح استان داشته باشد.

این دیدار در حالی برگزار شد که صدا و سیمای کردستان همچنان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های اطلاع‌رسانی در منطقه، نقش کلیدی خود را در آگاهی‌بخشی و تقویت وحدت اجتماعی ایفا می‌کند.