اعلام برندگان بفتای تلویزیونی/ «نوجوانی» همه را جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «نوجوانی» شب پیش (یکشنبه شب) به عنوان برنده غیرمنتظره جوایز تلویزیونی بفتا شناخته شد.

بیش از یک سال پس از پخش این سریال و شکستن رکوردها برای نتفلیکس، این سریال که در سطح جهان گفتگوهایی برانگیخته و در آمریکا محبوب فصل جوایز بود، در خاک خود هم موفق به کسب محبوبیت شد و ۴ جایزه بفتا را به دست آورد که شامل بهترین سریال کوتاه، بازیگر نقش اول مرد برای گراهام، بازیگر نقش مکمل مرد برای اوون کوپر و بازیگر نقش مکمل زن برای کریستین ترمارکو بود. چند هفته قبل این سریال ۲ جایزه از بفتا در بخش هنرهای تلویزیونی دریافت کرده بود.

«نوجوانی» مجموعه تلویزیونی درام جنایی روان‌شناختی محصول بریتانیا در ۴ قسمت، توسط جک تورن و استیون گراهام به کارگردانی فیلیپ بارانتینی ساخته شده است. داستان آن درباره یک دانش‌آموز ۱۳ ساله است که به دلیل قتل همکلاسی‌اش دستگیر شده است. هر قسمت سریال به‌شکل برداشت بلند فیلم‌برداری شده است.

در این مراسم ست روگن جایزه بفتای بهترین سریال بین‌المللی را برای «استودیو» دریافت و این جایزه را به کاترین اوهارا، همبازی فقیدش، تقدیم کرد.

فهرست برندگان چنین است:

سریال درام: «رمز سکوت» (برنده)

دیگر نامزدها: «هزار ضربه»/ «چراغ‌های آبی»/ «این شهر... مال ما»



بازیگر نقش اول مرد درام : استیون گراهام، «نوجوانی» (برنده)

دیگر نامزدها: کالین فرث، «لاکربی: جستجوی حقیقت»/ الیس هاوارد، «چه احساسی برای یک دختر دارد»/ جیمز نلسون-جویس، «این شهر مال ماست»/ مت اسمیت، «مرگ بانی مونرو»/ تارون اگرتون، «دود»



بازیگر نقش اول زن درام: نرگس رشیدی، «زندانی ۹۵۱» (برنده)

دیگر نامزدها: ایمی لو وود، «باشگاه فیلم»/ ارین دوهرتی، «هزار ضربه»/ جودی ویتاکر، «شهر سمی»/ شریدان اسمیت، «من با قانون جنگیدم»/ سین بروک، «چراغ‌های آبی»



بهترین سریال کمدی: «آماندالند» (برنده)

دیگر نامزدها: «پسران بزرگ»/ «حالت چطوره؟ آلن (پارتریج)»/ «کارهایی که باید انجام می‌دادی»



بازیگر زن کمدی: کاترین پارکینسون، «اینجا شروع شد» (برنده)

دیگر نامزدها: دایان مورگان، «مندی»/ جنیفر ساندرز، «آماندالند»/ لوسی پانچ، «آماندالند»/ فیلیپا دان، «آماندالند»/ رزی جونز، «فشارآوران»



بازیگر مرد کمدی: استیو کوگان، «حالت چطوره؟ آلن (پارتریج)» (برنده)

دیگر نامزدها: جیم هاویک، «اینجا شروع شد»/ جان پوینتینگ، «پسران بزرگ»/ لنی راش، «آیا من غیرمنطقی هستم؟»/ ماوان رضوان، «آب میوه»/ الیور ساول، «پایان‌های در حال تغییر»



بازیگر مرد مکمل: اوون کوپر، «نوجوانی» (برنده)

دیگر نامزدها: اشلی والترز، «نوجوانی»/ فهینتی بالوگان، «جاده گورستان پایین»/جاشوا مک‌گوایر، «طلا»/ پدی کانسیدین، «موبلند»/ رافائل ماته، «مرگ بانی مونرو»



بازیگر زن مکمل: کریستین ترمارکو، «نوجوانی» (برنده)

دیگر نامزدها: ایمی لو وود، «نیلوفر آبی»/ چاینا مک‌کوئین، «میلی بلک را بگیر»/ امیلیا جونز، «وظیفه»/ ارین دوهرتی، «نوجوانی»/ رز آیلینگ-الیس، «تجدید دیدار»



بهترین سریال بین‌المللی: «استودیو» (برنده)

دیگر نامزدها: «خرس»/ «دیپلمات»/ «پلوریبوس»/ «جدایی»/ «نیلوفر آبی»



فیلم کوتاه: «شتاب و فرار» (برنده)

دیگر نامزدها: «خر»/ «سوخت موشک»/ «منطقه‌بانان»



مستند: «گرنفل: کشف نشده» (برنده)

دیگر نامزدها: «لوئی ترو: مهاجران»/ «یک روز در ساوت‌پورت»/ «فراموش‌نشده: آتش‌سوزی شهر برادفورد»



درام کوتاه: «نوجوانی» (برنده)

دیگر نامزدها: «من با قانون جنگیدم»/ «تجاوزها»/ «چه احساسی برای یک دختر»



کودکان: «کرانگتون» (برنده)

دیگر نامزدها: «علوم ترسناک»/ «شان گوسفند»/ «دنیای فوق‌العاده عجیب گامبال»



برنامه رآلیتی: «خائن‌های سلبریتی» (برنده)

دیگر نامزدها: «هیئت منصفه: محاکمه قتل»/ «بازی ماهی مرکب: چالش»/ «جزیره ویرجین»



لحظه خاطره‌انگیز با رأی مردم: «خائن‌های سلبریتی» (برنده)

دیگر نامزدها: «نوجوانی»/ «پسران بزرگ»/ «چراغ‌های آبی»/ «آخرین نفر می‌خندد»/ «چه احساسی برای یک دختر»



پوشش خبری: «اخبار کانال ۴: اسرائیل-ایران: جنگ دوازده روزه» (برنده)

دیگر نامزدها: «بی‌بی‌سی نیوزنایت: بازماندگان نظافت صحبت می‌کنند»/ «اسکای نیوز: غزه: مبارزه برای بقا»



اخبار جاری: «غزه: پزشکان تحت حمله» (برنده)

دیگر نامزدها: «اخبار فوری: درون جنگ اسرائیل (افشاگری)»/ «قراردادهای کووید: پول را دنبال کنید»/ مخفی در پلیس (پانوراما)