به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین عسگر دیرباز عصر دوشنبه در همایش وحدت علمای شیعه و سنی شمال استان در ماکو، اظهار کرد: امروز مشاهده پایبندی مردم غزه به اسلام، با وجود ظلم و ستم فراوان، نشان‌دهنده روحیه مقاومت و عزت‌طلبی اسلام است.

وی با اشاره به اینکه در امت اسلامی و غیراسلامی مشکلات مشترک بسیاری وجود دارد، یادآور شد: در این راستا نیز باید امت اسلامی پیش‌قدم شده و راهکار ارائه دهند که می‌تواند به وحدت امت اسلامی کمک کند.

حجت الاسلام دیرباز از پیامبر اکرم (ص) به عنوان نماد وحدت و صلح نام برد و گفت: دشمنان احساس می‌کنند که پیام اسلام، پیام وحدت و صلح است و در حال ریشه‌دار شدن در دنیاست؛ موضوعی که آنان آن را برنمی‌تابند.

وی با بیان اینکه پیام اسلام این است که حقارت و ظلم را نپذیریم و این پیام امروز در پنج قاره جهان منتشر می‌شود، اظهار کرد: در این راستا دشمنان تمام تلاش خود را می‌کنند تا با تحریف و تخریب، چهره‌ای ناموجه از اسلام ارائه دهند؛ در حالی‌که پیامبر اکرم (ص) پیامبر رحمت للعالمین است و آموزه‌های او صلح، صفا، صمیمیت و تکریم مقام انسان را در بر دارد.

نماینده مردم آذربایجان‌غربی در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: لازم است شخصیت والای پیامبر اکرم (ص) بیش از پیش در سطح جهان معرفی و تبیین شود، همچنین باید به فضای مجازی اهمیت ویژه داد، چراکه امروز شبهات و هجمه‌های زیادی در این فضا وجود دارد و علما وظیفه دارند با روشنگری، پاسخگوی آن باشند.

نقش مقام معظم رهبری در تقویت وحدت امت اسلامی انکارناپذیر است

امام جمعه ماکو نیز در این همایش با اشاره به آموزه‌ها و سفارشات نبی مکرم اسلام، وحدت را یک اصل محکم دینی خواند و تأکید کرد: وحدت از نظر اسلام یک حکم الهی و از مهم‌ترین توصیه‌های پیامبر (ص) است.

حجت الاسلام سید محمدهاشمی افزود: انسجام و همدلی امروز جامعه برگرفته از رهنمودهای مقام معظم رهبری است و نقش رهبری در تقویت وحدت امت اسلامی غیرقابل‌انکار است.

نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به نقش اثرگذار علما در اتحاد و انسجام اجتماعی گفت: به حول و قوه الهی و با تدابیر رهبری، کاری کردیم که در سطح جهان نمونه باشد؛ پشتوانه این موفقیت، تلاش و حضور فعال روحانیون و علماست که با روشنگری و اقناع‌سازی، امید و آگاهی را میان مردم گسترش دادند.

عمر علیپور افزود: اقدامات و مقاومت ملت ایران در برابر توطئه‌ها و فشارهای خارجی به‌خصوص دشمنی‌های رژیم صهیونیستی زمینه‌ساز تقویت پیوندهای ملی و دینی شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین میثم فیاضی، مسئول دفتر نماینده ولی‌فقیه در سپاه شهدای آذربایجان‌غربی، نیز در همایش وحدت علما ضمن تأکید بر نقش‌آفرینی روحانیون در تربیت دینی جامعه گفت: ما امروز به‌عنوان طلبه و عالم در این جمع حاضر شده‌ایم تا وظیفه دینی خود را به تبعیت از پیامبر (ص) و ائمه اطهار ادا کنیم و بار تربیت دینی جامعه را بر دوش بگیریم.

همایش وحدت علمای شیعه و سنی شمال استان آذربایجان‌غربی با حضور نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری، نماینده مردم منطقه در مجلس، ائمه جمعه شهرستان‌های شمال استان، جمعی از علمای برجسته، روحانیون اهل تسنن و تشیع و مسئولان استانی در ماکو برگزار شد.