مالک شریعتی در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدام غیرقانونی اروپاییها در آغاز فرایند فعالسازی مکانیسم ماشه، گفت: کشورهایی که در گذشته تعهدات خود را در برجام رعایت نکردهاند، اساساً حق چنین اقدامی را ندارند، اما با این حال در یک اقدام سیاسی فرایند فعال سازی مکانیسم ماشه آغاز شده و در مراحل ابتدایی قرار دارد؛ این مسیر بین ۳۵ تا ۶۵ روز زمان میبرد.
قطعنامههای ضدایرانی باید برای همیشه منقضی شود
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: گزینه مطلوب ایران در وهله اول این است که مکانیسم ماشه فعال نشود و بر اساس توافق قبلی، پس از گذشت ۱۰ سال، یعنی در ۲۶ مهرماه، قطعنامه ۲۲۳۱ و قطعنامههای پیشین به طور کامل و برای همیشه منقضی شده و پرونده هستهای ایران به حالت عادی بازگردد؛ این خواستهای است که تمامی تلاشهای مسئولان کشور در دولت، مجلس و شورای عالی امنیت ملی بر آن متمرکز شده است و از تمام توان خود در این راستا استفاده میکنیم، یعنی گزینههای دیگر فعلاً مدنظر جمهوری اسلامی ایران نیست و هیچ گزینه دیگری برای ما مطلوب نیست.
وی افزود: با وجود این، اگر تلاشهای ما به نتیجه نرسد و کشورهای اروپایی با حمایت و چراغ سبز آمریکا بخواهند مسیر فعالسازی مکانیسم ماشه را ادامه دهند، دست ما برای اقدامات واکنشی باز است.
واکنش احتمالی ایران؛ خروج از NPT
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بین گزینههای بعدی جمهوری اسلامی ایران نسبت به این موضوع، خروج از NPT یک اقدام قابل پیشبینی و از سوی دیگر، کاملاً برای جمهوری اسلامی ایران قانونی است.
وی متذکر شد: این گزینه در دولت حسن روحانی و دولت شهید رئیسی نیز به آژانس بینالمللی انرژی اتمی به صورت مکتوب اعلام شده بود که اگر این مکانیسم فعال شود، ایران از NPT خارج خواهد شد، بنابراین ما این گزینه را از قبل روی میز داشتیم.
شریعتی توضیح داد: طبیعتاً فرآیند خروج از این پیمان طبق مفاد خود NPT، حدود ۹۰ روز طول خواهد کشید، به این معنا که بعد از اعلامیهای که احیاناً ما مجبور شویم برای خروج از این پیمان دهیم، یک دور مذاکرات ۹۰ روزه با آژانس بینالمللی انرژی اتمی آغاز میشود و مسیر تا طی شدن کامل این زمان طول میکشد و در نهایت، ایران به طور رسمی از NPT خارج میشود.
خروج ایران از NPT حتماً تبعاتی برای طرف مقابل خواهد داشت
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خروج ایران از NPT حتماً تبعاتی برای کشورهایی که گمان میکنند ایران دستش خالی است، خواهد داشت، بنابراین آنها باید بین ادامه مسیر غیرقانونی و سیاسی خود و فعالسازی مکانیسم ماشه، یا بازگشت به تعهدات خود، یک مورد را انتخاب کرده و درباره آن تصمیم بگیرند. ایران تعهدات خود در برجام را انجام داده، اما با بدعهدی طرف مقابل مواجه شد و آمریکاییها با خروج از برجام عملاً تعهدات خود را نقض کردند و اروپاییها نیز همین گونه بودند.
شریعتی در ادامه درباره پیشنهاد اروپاییها برای تمدید مکانیسم ماشه، تاکید کرد: این گزینه برای ما به هیچ وجه مطلوب نیست، به این معنا که بین دو گزینه «فعالسازی مکانیسم ماشه» که گزینه مطلوبی نیست، یا «تمدید فعالسازی مکانیسم ماشه»، قطعاً تمدید آن گزینه بدتر است.
وی در این مورد، توضیح داد: علت این مسئله آن است که اروپاییها به دنبال آن هستند که ما بابت تمدید مکانیسم ماشه، به آنان امتیاز دهیم که اساساً این خواسته زیادهخواهانهای از سوی آنان است. آنها اگر واقعاً میخواهند این کار را انجام دهند و تمدید کنند، دلیلی ندارد که ما برای تحقق این مسئله، امتیاز دهیم.
تمدید مکانیسم ماشه برای ایران مطلوب نیست
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مجدداً تاکید کرد: تمدید مکانیسم ماشه به هیچ وجه برای ما مطلوب نیست، چرا که ایران را در شرایط تعلیق قرار میدهد و وضعیت برنامهریزی داخلی کشور را دچار آفت تعلیق میکند. نکته بعدی این است که تمدید مکانیسم ماشه باعث میشود ما مشروعیت این اقدام اروپا را به رسمیت بشناسیم، در حالی که الان میگوئیم فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی آنان غیرقانونی است. پس اگر وارد چنین تعاملی شویم و بخواهیم امتیاز دهیم و بپذیریم که آنها مکانیسم ماشه را تمدید کنند، عملاً این مشروعیت را قبول کردیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نکته سوم این است که بعد از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای تعلیق همکاریها با آژانس، موافقت ما با تمدید مکانیسم ماشه، به معنای عدول از آن قانون قبلی و بازگشت بازرسیهای عادی آژانس است که ما حتماً این کار را نخواهیم کرد.
کمک اطلاعاتی و جاسوسی آژانس به دشمنان ایران
شریعتی بیان کرد: آژانس بینالمللی انرژی اتمی نه تنها از ایران برای غنیسازی در داخل کشور حمایت نکرده، بلکه حتی در موضوع حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به مراکز هستهای ایران، آن حملات را محکوم نکرد و به دشمنان ما کمک اطلاعاتی و جاسوسی کرد، بنابراین ما نباید دوباره آژانس را به رسمیت بشناسیم.
وی اظهار کرد: نکته مهم دیگر آن است که ما نقشی در فرایند تمدید مکانیسم ماشه نداریم، چرا که تمدید امری در اختیار شورای امنیت سازمان ملل است و ایران عضو آن نیست. از سوی دیگر اعضای دارای حق رأی در شورای امنیت، منتظر نظر ایران نیستند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه البته ما مخالفت خود را با هرگونه غیرعادی شدن پرونده هستهای کشورمان و تمدید یا فعالسازی مکانیسم ماشه اعلام کردهایم، گفت: با وجود این، ما نباید درباره موضوعی که در حیطه اختیارات ما نیست یعنی تمدید مکانیسم ماشه مذاکره کنیم، چرا که صرفاً کشورهای دارای حق رأی در شورای امنیت میتوانند چنین تصمیمی را بگیرند و این موضوع در حیطه اختیارات آنان است.
تمدید ماشه؛ فرصتی غیرقابل اتکا برای ایران
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه، گفت: البته برخی افراد تنها نکتهای را که به عنوان مزیت تمدید مکانیسم ماشه بر میشمارند، این است که اگر این سازوکار تمدید شود، فرصتی را برای ما ایجاد میکند تا بتوانیم در مسائل مختلف وضعیت خودمان را تقویت کنیم.
وی ادامه داد: بنده حتی به این موضوع هم نقد دارم و معتقدم که اصلاً قابل اتکا نیست، چرا که هیچ تضمینی وجود ندارد که پس از تمدید ۶ ماهه، یک ساله یا بیشتر، مکانیسم ماشه فعال نشود؛ طرف مقابل میتواند مکانیسم ماشه را تمدید کند، اما بلافاصله بگوید که میخواهد آن را اجرایی کند.
شریعتی تاکید کرد: پس تمدید مکانیسم ماشه باعث تکرار چرخه فشار و امتیازگیری از ملت ایران خواهد شد که ما نباید وارد این سیکل و چرخه معیوب شویم، بنابراین بدترین گزینه برای ما تمدید مکانیسم ماشه است. البته همان طور که گفتم فعالسازی مکانیسم ماشه هم گزینه بد است اما بین بد و بدتر، حتماً بدترین گزینه، تمدید این سازوکار است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره واکنشهای جمهوری اسلامی ایران در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، گفت: در این مورد، طرحها و پیشنویسهای مختلفی در مجلس تهیه شده که مقرر شد کمیسیون امنیت ملی مجلس آنها را تجمیع و بررسی کند تا به متن نهایی برسیم.
برای پاسخ به مکانیسم ماشه، باید به اجماع ملی برسیم
وی ادامه داد: آن متن نهایی تهیه شده از سوی مجلس، حتماً با مراجع بالاتر اعم از شورای عالی امنیت ملی که سران قوا و مسئولان نظامی و امنیتی ما هم آنجا حضور دارند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت، چرا که مهم است ما به یک اجماع ملی و تصمیم واحدی در این زمینه برسیم و در این موضوع باید یکصدایی در کشور حاکم باشد.
شریعتی افزود: قاعدتاً پس از تصمیم شورای عالی امنیت ملی، اگر نیاز به تصویب طرحی در مجلس باشد، پیگیری میشود و در غیر این صورت و اگر نیاز به قانونگذاری جدید نباشد، از قوانین موجود استفاده خواهد شد و بر اساس این قوانین، ایران حتماً به طرف مقابل واکنش قاطع نشان خواهد داد
پاسخ قاطع ایران به هر گونه خباثت دشمنان
وی با تاکید بر اینکه هرگونه خباثت اطلاعاتی، نظامی یا سیاسی از سوی دشمنان ملت ایران، حتماً با پاسخ شدیدتر و متقابل ایران مواجه خواهد شد، گفت: دشمن در جنگ ۱۲ روزه پاسخ شدید ما را دید و همان طور که به آنان در عرصه نظامی پاسخی سخت دادیم، اگر دشمن اقدامی سیاسی علیه ایران انجام دهد، حتماً پاسخ شدید سیاسی نیز از ما دریافت خواهد کرد، چرا که دست ایران در تمامی عرصهها پُر است.
