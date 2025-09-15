توضیح سازمان غذا و دارو درباره کمبود داروهای حیاتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مینا اژوغ گفت: سازمان غذا و دارو کاملاً از وضعیت بیماران مطلع است و نگرانی جدی درباره تأخیر در دسترسی به داروهای حیاتی وجود دارد. هر روز تأخیر می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای سلامت بیماران به همراه داشته باشد.

وی افزود: ارز لازم برای واردات این داروها به شرکت واردکننده تخصیص یافته است، اما مشکل اصلی در انتقال وجه به شرکت‌های تولیدکننده اروپایی و آمریکایی است. تحریم‌های بین المللی روند واردات داروهای حیاتی را حتی پس از تخصیص ارز با کُندی و مشکلات جدی مواجه کرده است.

آژوغ تأکید کرد: این مشکل محدود به ویمیزیم و ناگلازایم نیست و بسیاری از داروهای خاص دیگر نیز به دلایل مشابه با چالش روبرو هستند.

وی گفت: سازمان غذا و دارو در حال پیگیری و رایزنی با نهادهای مرتبط است تا بیماران هر چه سریع‌تر به داروهای حیاتی خود دسترسی پیدا کنند.