  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۳

توضیح سازمان غذا و دارو درباره کمبود داروهای حیاتی

معاون برنامه‌ریزی اداره کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، درباره تجمع بیماران نیازمند داروهای «ویمیزیم» و «ناگلازایم» مقابل ساختمان سازمان غذا و دارو، توضیح داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مینا اژوغ گفت: سازمان غذا و دارو کاملاً از وضعیت بیماران مطلع است و نگرانی جدی درباره تأخیر در دسترسی به داروهای حیاتی وجود دارد. هر روز تأخیر می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای سلامت بیماران به همراه داشته باشد.

وی افزود: ارز لازم برای واردات این داروها به شرکت واردکننده تخصیص یافته است، اما مشکل اصلی در انتقال وجه به شرکت‌های تولیدکننده اروپایی و آمریکایی است. تحریم‌های بین المللی روند واردات داروهای حیاتی را حتی پس از تخصیص ارز با کُندی و مشکلات جدی مواجه کرده است.

آژوغ تأکید کرد: این مشکل محدود به ویمیزیم و ناگلازایم نیست و بسیاری از داروهای خاص دیگر نیز به دلایل مشابه با چالش روبرو هستند.

وی گفت: سازمان غذا و دارو در حال پیگیری و رایزنی با نهادهای مرتبط است تا بیماران هر چه سریع‌تر به داروهای حیاتی خود دسترسی پیدا کنند.

حبیب احسنی پور

