به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها به شهر قم صبح دوشنبه آئین خطبهخوانی خادمان حرم مطهر و مدیران دستگاههای مختلف استان قم در شبستان امام خمینی (ره) حرم بانوی کرامت برپا شد.
در این مراسم آیتالله سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س)، حجتالاسلام والمسلمین اجاقنژاد تولیت مسجد مقدس جمکران، جمعی از مسئولان شهری و استانی و مدیران مجموعه شهرداری قم حضور داشتند.
آیتالله سعیدی در سخنانی با اشاره به برکات ورود حضرت فاطمه معصومه (س) به قم، این واقعه را نقطه عطفی در تاریخ این شهر دانست و تأکید کرد: حضور کریمه اهلبیت (س) زمینهساز تحولات عظیم فرهنگی و علمی در قم شد و این شهر را به یکی از مهمترین کانونهای نشر معارف اهلبیت (ع) در جهان اسلام تبدیل کرد.
در ادامه این مراسم، خادمان حرم مطهر و حاضران پس از قرائت خطبه و تجدید بیعت با ولایت، با حرکت به سمت مضجع شریف حضرت معصومه (س)، ضریح مطهر را گلباران کرده و بار دیگر ارادت خود را به ساحت بانوی کرامت ابراز داشتند.
این آئین همه ساله در آستانه سالروز ورود حضرت معصومه (س) به قم با حضور خادمان و عاشقان اهلبیت (ع) برگزار میشود و یکی از سنتهای معنوی و مذهبی این آستان مقدس به شمار میرود.
امسال برای نخستین سال سالروز ورود کریمه اهل بیت علیهم السلام به قم در تقویم رسمی کشور به نام روز قم نامگذاری شده است.
